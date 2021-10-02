Джонатан Литтелл представит в Киеве 'Благоволительниц' на украинском языке

6 октября состоится презентация первого украинского перевода книги "Благоволительницы" лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла. Книга издана Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" к 80-й годовщине трагедии, перевод подготовлен при поддержке Посольства Франции в Украине. Презентация состоится с участием автора и в формате дискуссии.

"Благоволительницы" – исторический роман американо-французского писателя Джонатана Литтелла о Второй мировой войне. Большинство событий книги разворачиваются на Восточном фронте: в Украине, на Северном Кавказе, в Сталинграде. Также в ней упоминается трагедия Бабьего Яра. В 2006 году книга "Благоволительницы" получила Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии.

Благоволительницы – это Эринии, богини мести в Древнегреческой мифологии, которые преследовали Ореста (героя древнегреческих эпических преданий троянского цикла), который убил собственную мать. Такое метафорическое преследования переживает и центральный персонаж романа – Максимилиан Ауэ – офицер СС, член айнзацгруппы, участвующий в массовых убийствах евреев на оккупированных территориях.

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В своей книге Литтелл исследует природу зла и психологию убийц. Исследуя мотивацию нацистов, участвующих в Холокосте, автор обращает внимание на бюрократизм этого процесса. Офицеры СС проводят будни не только в расстрельных ямах, но и в собственных кабинетах, на бесконечных совещаниях и ужинах.

Критики отмечают историческую достоверность романа. Литтелл очень тщательно собирал материалы, исследовал огромный массив архивных документов, мемуаров и научных монографий, посещал описанные места, в частности Киев, Харьков и Львов, общался со свидетелями событий.

"Для книги мне было нужно огромное количество материала. У меня была идея, о чем я хочу написать, но мне были нужны конкретные исторические детали. Поэтому я исследовал сотни книг, статей, мне нужно было посетить различные места, чтобы увидеть, как они выглядят. Я изучал структуру СС, то, как функционировали концентрационные лагеря. Когда я собрал достаточное количество материала, то написал книгу за несколько месяцев. Но потом, конечно, был долгий процесс переписывания и исправления", – отмечает Джонатан Литтелл.

В начале презентации со вступительным словом выступит Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Участники дискуссии:

– Джонатан Литтелл, американо-французский писатель, лауреат Гонкуровской премии

– Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"

– Олег Шовенко, директор библиотечных и издательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Посмотреть онлайн-трансляцию можно на Фейсбук-странице. А расписание всех мероприятий, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра доступно на сайте.

Мероприятие пройдет в Национальной научной медицинской библиотеке Украины (ул. Льва Толстого, 7). Начало: 6 октября в 15:00.

Количество участников презентации ограничено с учетом карантинных норм. Обязательна предварительная регистрация.

Джонатан Литтелл – американо-французский писатель и общественный деятель. Накануне написания романа "Благоволительницы" Литтелл работал в международной гуманитарной организации Action Against Hunger, основанной во Франции с целью преодолеть голод в мире. Он побывал с миссией в таких местах и странах, как: Босния и Герцеговина, Чеченская Республика, Сьерра-Леоне, Афганистан и другие.

Книга "Благоволительницы" выходит в свет в рамках издательского проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", созданного ради распространения знаний о Холокосте в Украине и мире. Издательский проект фокусируется на литературных трудах, раскрывающих малоизвестные факты о Холокосте, рассказывающих о судьбе украинского еврейства во времена Второй мировой войны, публикует художественные произведения выдающихся авторов.