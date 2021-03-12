Давно хотел написать пост про Дворец Советов — неосуществлённый утопический прожект колоссального административного здания, должно было быть построено в Москве и должно было символизировать победу социализма в отдельно взятом государстве. По замыслу советских архитекторов, Дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире на то время — выше небоскрёбов в Нью-Йорке.

Для строительства Дворца советов был уничтожен Храм Христа Спасителя — большевики взорвали его в 1931-м году, а в 1932-м году начали подготовительные работы к возведению Дворца Советов. Фундамент колосса был завершен к 1939 году, но из-за начала Второй мировой войны проект полностью заморозили.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про Дворец Советов в Москве — возможно, один из наиболее утопических архитектурных прожектов времён СССР.

Для начала немного истории. Идея возведения колоссального дворца возникла ещё в 1922 году — её озвучил Сергей Киров на Первом Всесоюзном съезде Советов — Сергею казалось, что "звуки интернационала уже не умещаются в старых зданиях, и на месте дворцов банкиров, помещиков и царей нужно возвести новый дворец трудящихся крестьян".

О том, что это будет вовсе никакой не "дворец крестьян", а дворец для собраний советской номенклатуры, к которому крестья не подпустят и на пушечный выстрел, в пламенной речи скромно умалчивалось. Зато Киров не скрывал экпансионалистские планы большевиков на счет западных стран — "величественное сооружение станет эмблемой грядущего могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и там, на Западе!"

02. Вот такие статьи публиковались в советской прессе тех лет. Для сравнения было нарисовано, насколько именно Дворец Советов станет выше, чем известные небоскребы, пирамиды Египта и Эйфелева башня в Париже.

04. Для выбора итогового проекта был проведён конкурс, требования к зданию дворца были такие — внутри должно быть два зала, Большой и Малый, каждый из залов должен вмещать несколько тысяч человек. Среди конкурсных работ был отвергнут проект Дмитрия Иофана (как "реставраторско-эклектичный") и проект Германа Красина ("верхняя часть напоминает церковный купол"). Всего было рассмотрено около 160 проектов — рассматривались они в два этапа, и в итоге победила работа Бориса Иофана.

По замыслу проектировщиков, Дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире, вершину здания должна была венчать гигантская 100-метровая статуя Ленина — таким образом, сам Дворец Советов был одновременно и зданием, и чем-то вроде колоссального пьедестала для памятника. Масса полноразмерной статуи Ленина должна была составить 6000 тонн, а длина его указательного пальца составляла бы 4 метра.

05. Кстати, к возведению самого Дворца планировалось также и полностью перестроить центр Москвы, уничтожив старые кварталы — нечто подобное позже сделал кондукэтор Чаушеску в Бухаресте. Между Красной площадью и тогдашней площадью Свердлова (ныне Театральная) планировалось проложить широкую магистраль. Авторы проекта отмечали, что "идея, вложенная в архитектурное решение площадей Дворца Советов, это идея открытых, широко приглашающих площадей, олицетворяющих социалистическую демократию". Не знаю, что такого "демократичного" в открытых площадях — скорее всего, получились бы гигантские, не соответствующие масштабу человека подавляющие площади, на которых человек чувствует себя букашкой.

Вот так Дворец должен был бы выглядеть в сегодняшней Москве — будь он построен.

06. Про интерьеры планируемого дворца сведений сохранилось немного — известно лишь, что отделать их должны были шлифованным гранитом и украсить скульптурами. Места для зрителей в Большом зале планировалось обтянуть кожей, высота Большого зала должна была составить 100 метров при диаметре в 140 метров. Малый зал должен был быть высотой в 32 метра, а фойе Дворца должно было называться "залом сталинской конституции".

Предполагаемый вид интерьера Большого зала:

07. Фойе, "Зал сталинской констиуции":

08. В 1939 году закончили строить фундамент — его строили так долго потому, что предполагаемый дворец должен был иметь гигантский вес — порядка 1,5 миллиона тонн. Начальник строительства Дворца по имени Василий Михайлов был репрессирован и расстрелян к окончанию сроков стройки фундамента. Реальность постучалась в двери советских прожектеров с началом Второй мировой войны — из металлических заготовок для фундамента пришлось делать противотанковые ежи для обороны Москвы, а остальной металл был использован для сооружения мостов на железной дороге.

В послевоенный годы в СССР не оставляли идеи всё же достроить Дворец Советов — правда, проект был существенно ужат и серьезно сдулся — высота здания должна была составлять уже не 415, а 270 мметров, существенно были урезаны площади внутренних залов и их декор. В 1947 году в Москве начали строить знаменитые "сталинские высотки", и про Дворец Советов окончательно забыли.

Фото: Фото: russian7.ru | namednibook.ru | way2day.com | tehne.com

По-моему, Дворец Советов был изначально утопическим прожектом, который показывает, что бывает, когда власть безраздельно распоряжается финансами страны — вместо такого гигантского дорогостоящего сооружения можно было полностью модернизировать инфраструктуру нескольких советских городов.

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