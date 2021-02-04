Украинцам не понравилась идея с двойным гражданством. Видео опроса

Большинство украинцев негативно отнеслись к идее разрешить гражданам страны иметь паспорт другого государства.

Об этом свидетельствует опрос корреспондента OBOZREVATEL, проведенный на улицах Киева. Люди, которые поделились своим мнением с журналистом, считают, что эта инициатива не поможет реинтегрировать оккупированные Донбасс и Крым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один из респондентов сказал, что паспорт должен быть "только украинский", а ситуацию с оккупированными регионами "это не спасет".

Другой мужчина сказал, что относится к двойному гражданству негативно. На вопрос, может ли это помочь жителям ОРДЛО и Крыма, ответил, что "это большая политика" и он в этом не разбирается.

"В Украине должно быть украинское гражданство", – ответила женщина.

Еще один респондент сказал, что единого ответа у него нет, но все же к идее относится негативно.

Другой украинец ответил, что относится к двойному гражданству плохо. "Потому что здесь наворовал и сбежал в другую страну", – ответил он на вопрос о причине своей позиции.

Напомним, народные депутаты "Слуги народа" разработали законопроекты о двойном гражданстве с целью реинтегрировать украинцев с российскими паспортами с Донбасса и Крыма, а также тех, кто работает в России. О том, что предлагают "слуги", читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине нужно двойное гражданство, однако необходимо найти сбалансированное решение этого вопроса.