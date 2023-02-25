Движение сопротивления работает: над оккупированным Севастополем подняли украинский флаг. Фото

Над Графской пристанью на площади Нахимова во временно оккупированном Севастополе автономной республики Крым впервые с 2014 года реет украинский флаг. Его незаметно от незаконных властей установила группа патриотов, которые ни на минуту не признавали полуостров частью Российской Федерации.

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О настоящем событии рассказали на Telegram-канале Слуга народа, опубликовав потрясающий кадр. Конечно, долго желто-голубой флаг не простоял, но сам факт его установки свидетельствует, что крымчане с нетерпением ожидают возвращение в Украину, приближая этот день, как могут.

Напомним, что по мнению американского генерала Бена Ходжеса, у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета-2023. А прогнать врага с востока Украины будет возможно уже в следующем году или даже раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, на радиостанциях в Крыму, временно находящемся под контролем России, в эфире внезапно прозвучало обращение главы ГРУ Кирилла Буданова. К крайнему неудовольствию оккупантов, он заверил, что полуостров будет освобожден в обозримом будущем, а все коллаборанты и предатели получат по заслугам, не дождавшись суда.

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