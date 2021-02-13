Движение на дорогах Украины ограничено и перекрыто: опубликован список областей

В Украине в субботу, 13 февраля, из-за сложных погодных условий ограничили движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на части дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook. Это сделано для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, говорится в сообщении.

По состоянию на 22 часа, ограничения действовали в таких регионах:

Волынская область – на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Локачи)

Ивано-Франковская область – на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя – г. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин – г. Городенка)

Винницкая область – на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок г. Жмеринка – г. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов – г. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров – пгт Шпиков).

В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов:

в Винницкой и Хмельницкой областях – на всех автодорогах общего пользования введено ограничение движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта;

на Ривненщине – на автодорогах государственного значения ограничено движение всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

Подразделениями ГСЧС с начала непогоды высвобождено из снежных заносов более 2,1 тыс. единиц транспорта, в том числе 64 кареты скорой медицинской помощи и 54 автобуса, оказана помощь более 4 тыс. человек.

На ликвидации последствий непогоды от ГСЧС работали 2 тыс. личного состава и 600 единиц техники, говорится в сообщении.

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