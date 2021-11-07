О вакцинации.

Отношение к вакцинации в украинском обществе по состоянию на 2021 год показало две вещи.

Первое – это уровень провала коммуникаций в Украине между органами власти и гражданами.

Государственные органы власти не смогли при наличии бюджета целой страны, доступа к телеканалам и административному ресурсу способствовать вакцинации хотя бы 50% населения.

И здесь либо команда Зе – никакие не талантливые коммуникаторы, либо они никогда не ставили вакцинацию государственной задачей.

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Второе – это падение общего уровня образования среди граждан, что, вероятно, стало причиной избрания Зеленского.

Предварительный вывод таков.

Мы можем сколько угодно вкладывать в ВСУ и в сектор обороны, в медицинское оборудование, но если мы не вкладываем в образование и науку, искусство, а экономику не дерегулируем – нам не поможет ничто, потому что не будет кадров.

Сейчас ВСУ и медики должны быть основой государственной политики, но ежегодно упор нужно смещать в сторону образования, а соответственно – и науки.

Иначе следующим министром культуры Украины будет моргенштерн.