Две беды Украины, или Почему следующим министром культуры может стать Моргенштерн
О вакцинации.
Отношение к вакцинации в украинском обществе по состоянию на 2021 год показало две вещи.
Первое – это уровень провала коммуникаций в Украине между органами власти и гражданами.
Государственные органы власти не смогли при наличии бюджета целой страны, доступа к телеканалам и административному ресурсу способствовать вакцинации хотя бы 50% населения.
И здесь либо команда Зе – никакие не талантливые коммуникаторы, либо они никогда не ставили вакцинацию государственной задачей.
Второе – это падение общего уровня образования среди граждан, что, вероятно, стало причиной избрания Зеленского.
Предварительный вывод таков.
Мы можем сколько угодно вкладывать в ВСУ и в сектор обороны, в медицинское оборудование, но если мы не вкладываем в образование и науку, искусство, а экономику не дерегулируем – нам не поможет ничто, потому что не будет кадров.
Сейчас ВСУ и медики должны быть основой государственной политики, но ежегодно упор нужно смещать в сторону образования, а соответственно – и науки.
Иначе следующим министром культуры Украины будет моргенштерн.
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