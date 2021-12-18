'Думаю на украинском': русскоязычный блогер Супер Сус признался в любви к государственному языку

Известный экстремальный блогер Виталий Сусанин, более известный как Супер Сус, признался в любви к украинскому языку. Он заявил, что использует русский для удобства в общении с русскоязычными друзьями.

Об этом СуперСус рассказал в интервью Артему Безкровному на Youtube-канале БЕЗКРОВНЫЙ.

Отвечая на вопрос интервьюера, блогер, записывающий ролики на русском, признался, что имеет "очень хорошее отношение" к украинскому языку.

"Я не говорю на украинском языке. Потому что 99% моего окружения говорит на русском. Я вырос в русскоязычной семье, где все говорили на русском. И именно для удобства в диалоге я разговариваю по-русски", – объяснил Сусанин.

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При этом он отметил, что родным языком считает именно украинский.

"Процентов 3-5 моего окружения говорит на украинском. Я от украинского намного больше кайфую, чем от русского. Я его люблю намного больше, чем русский. Думаю на украинском. Считаю, что это мой родной язык. Могу говорить, книжки на украинском читаю и сайты на украинском смотрю. Мне намного больше нравится", – подчеркнул он. И добавил, что язык общения выбирает в зависимости от того, на каком языке разговаривает собеседник.

Напомним, известный Youtube-блогер Супер Сус занимается диггерством – спускается в пещеры и канализацию. Свой канал, посвященный этой деятельности, он открыл в 2017 году. "Фишкой" Супер Суса стал так называемый "трэш-контент": он плавает в грязной воде, пьет пиво, раздевается и снимает провокационные ролики.