'Думала, меня будут узнавать по татуировкам: очевидца удара по 'Охматдету' доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

София работает возле "Охматдета" и "прилет" российских ракет по главной детской больнице страны видела своими глазами. О пережитом София рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Когда раздались первые взрывы, София выходила из кафе, где работает. Думала пойти в бомбоубежище на территории "Охматдета", но, по собственному признанию, что-то его остановило. Через считанные минуты она увидела взрыв.

"Первое мнение было, что это мой последний день жизни, и что меня будут идентифицировать по татуировкам. Помню, какой-то парень потащил меня за руку в переход. Я села на корточки, и сразу взрыв. Пыль, песок… Стена и потолок в подземном переходе начал сыпаться", – вспоминает девушка.

После взрывов девушка заглянула в кафе. Там все было избито и перевернуто, но если бы это были единственные последствия атаки.

"Я стояла и плакала. Я видела, как выносят маленьких детей, как мамы, сами в крови, держат их на руках. Я понимаю, что еще немного, и, может, сама буду мамой. На это было страшно смотреть", – говорит София.

На своей странице в соцсети она опубликовала информацию о том, что здесь нужна помощь. На призыв откликнулись многие ее друзья и знакомые. Сама она в тот день была нужна в другом месте, – дома от одного из взрывов вылетели окна.

История Софии из первых уст – по ссылке.

Сразу после вражеского теракта Фонд Рината Ахметова передал "Охматдету" два современных реанимобиля, предназначенных для спасения новорожденных детей, ведь те, которыми заведение пользовалось российским терактом, восстановлению не подлежат.

Рассказ Софии вошел в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.