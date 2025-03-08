Дуло танка перед лобовым стеклом, контузия от взрывов и стойкая любовь к родному городу: как это, быть драйверкой такси в прифронтовом Харькове?

Профессия водительницы такси продолжает оставаться слабо прокоммуницированной в обществе. Это приводит к укреплению старых стереотипов вокруг не только драйверок, но и женщин в целом. Всеукраинский сервис OnTaxi подсвечивает силу и решимость женщин брать жизнь в собственные руки и уверенно управлять ею в прямом и переносном смыслах. Прифронтовый Харьков, несмотря на тревоги и опасности обстрелов, продолжает жить, и помогают ему в этом также и драйверки.

Александра, 4 года сотрудничества с OnTaxi

Александра родом из Харькова (Салтовка), в нем ее и застало полномасштабное вторжение России в Украину. Уже будучи к тому времени драйверкой OnTaxi, она помогала с эвакуацией людей, вывозила их на своем автомобиле в более безопасные города, в том числе и на запад страны. Но сама никогда не задумывалась о том, чтобы покинуть родной город. Даже, несмотря на воздушные тревоги и взрывы, он для Александры ассоциируется со спокойствием и любовью.

Автомобилями девушка интересовалась еще с детства, в 14 лет впервые села за руль, а в 18 получила водительские права категории С, ездила не только на легковых, но и на бусах. До начала полномасштабной войны днем работала в клининге, ночью садилась за руль и таксовала. После начала вторжения работа водителем такси стала для нее основной. Она самостоятельно распоряжается своим рабочим графиком, работает и днем, и вечером и говорит, если хотя бы сутки не побудет за рулем – уже ощущает определенное депрессивное состояние.

"Мне никогда не надоедает ездить, кому-то, может, и надоедает, но не мне. Каждый день бываю в центре города, люблю парк Шевченко, то, как его начали украшать. Кроме того, обожаю окрестности Харькова и местную природу", – делится драйверка.

А еще Александре нравится общение с пассажирами. Ей часто встречаются интересные люди, с которыми заговариваешься на разные темы. В такси даже можно найти себе врача, с улыбкой рассказывает драйверка.

В арсенале Александры собралось много историй. С удовольствием вспомнила, как ездила на Черниговщину в Нежин с военным, который как раз находился на лечении в Харькове. Ехали они туда и обратно просто так, без какой-либо цели, просто чтобы отдохнуть в пути. Усталый, но веселый, военный выбрал Нежин наугад и все 450 километров дороги в одну сторону шутил, делился разными историями. Александра говорит, что большая часть ее клиентов – это военные.

Однажды во время прилетов по городу девушка получила контузию. Она находилась в машине, когда очень близко раздался первый взрыв, за ним последовал и второй. Александра выбежала из авто и спряталась за ним. Говорит, всегда, когда страшно, делает так. Во время тех прилетов девушка думала, что уже попрощается с жизнью. Страшно было и во время взрывов на Госпроме, тогда многие прятались у торцевых стен домов. Но в конце концов к таким условиям жизни в прифронтовом городе привыкаешь, говорит Александра.

Наталья, 5+ лет сотрудничества с OnTaxi

Наталья родилась в Сумской области, но выросла в Харькове, сегодня проживает в селе рядом с городом. Женщина начала работать водителем такси, еще когда не было навигации и приходилось пользоваться классическими бумажными картами. Сегодня она ездит на новом брендированном авто OnTaxi. Когда в начале полномасштабного вторжения село Натальи оккупировал враг, она вывозила на нем родных и односельчан. Было такое, что по пути ее автомобиль остановило дуло российского танка, которое почти в упор "дышало" в лобовое стекло.

Наталья говорит, что яркие брендированные наклейки на автомобиле помогали ей, они служили своеобразным маркером, что транспорт гражданский. В тот день женщина увозила девушку с младенцем. Под прицелом танка и автоматами русских солдат она криком просила их пропустить. Их пропустили. Три года прошло с того времени. Наталья продолжает волонтерить и поддерживать украинских военных, иногда возит посылки для них или когда необходимо доставить что-то на ремонт. Муж женщины тоже в армии.

Сейчас жизнь в прифронтовом Харькове как рулетка, делится драйверка, выезжаешь на заказ и не знаешь, вернешься ли назад. Однажды остановилась возле кафе попить кофе, но как раз получила заказ и поехала на него. Через несколько минут там, где она собиралась отдохнуть за кофе, произошел прилет.

Людей в городе тоже стало меньше, но Наталья решительно говорит: "Дождусь, пока люди вернутся. Харьков выстоит!".

До того, как работать драйвером полный рабочий день, женщина успела побыть и маляркой, и токаркой, и личной водительницей, часто совмещала это и с таксованием, выезжая на ночные смены. Наталья не считает себя ранней пташкой, имеет еще разные домашние обязанности, так что драйверские заказы начинает принимать уже после обеда, а завершает работу перед началом комендантского часа.

Из всех работ, через которые ей пришлось протестировать, работа водителя такси по-настоящему доставляет ей удовольствие.

"Мне нравится свободно управлять своим графиком, посещать новые места, ведь попадаются заказы и в Одессу, и в Киев, и на Полтавщину, и на Волынь. Да, в прошлом году впервые побывала на море. Привезла в Одессу клиента и решила не торопиться возвращаться назад, а отдохнуть день на теплом побережье".

За свою безопасность она не волнуется, ведь всегда видит в приложении OnTaxi, кого берет в свой автомобиль, рейтинг человека, отзывы.

То, что Наталья любит свою работу, показывает и ее отношение к автомобилю. Она за свой счет стилизовала салон серебряными стразами, заказала индивидуальные подушечки под шею на сиденье себе и пассажирам и сделала поездки для всех еще более комфортными. Женщина никогда не называет себя таксисткой, а только водительницей, но считает, когда человек заказывает такси, то заказывает себе личного водителя. Поэтому она так заботится о пассажирах.

Евгения, 3 месяца сотрудничает с OnTaxi

Коренная харьковчанка Евгения также после начала полномасштабного вторжения не покидала родной город – и не планирует. Она проживает с семьей и домашними питомцами, имеет собственный небольшой бизнес – маникюрный кабинет. Драйверкой начала работать, потому что возникла потребность в дополнительном заработке. С началом большой войны очереди на маникюр становились все меньше, а жить на что-то надо было. Поскольку Евгения очень любит быть за рулем, то и подработку искала в этом направлении. Рассматривала варианты курьерской доставки и водительницы в фирме, но остановилась на такси и сотрудничестве с мобильным сервисом, который помогает объединить клиентов с водителями. Свободный график работы, который предлагается драйверам, стал весомым аргументом для ее выбора.

"К тревогам в городе мы привыкли, они стали нашими буднями, необходимо продолжать работать, что-то делать", – говорит Евгения.

В начале полномасштабного вторжения она попала с дочерью под обстрелы города. Находились на дороге – пришлось уезжать от опасности. Евгении нравится гулять по городу с дочерью. Нравится все, Харьков целиком. Он для нее безупречен, и это не удивительно, ведь родной!

5% из 100

Количество драйверок, которые на сегодняшний день сотрудничают с сервисом OnTaxi составляет примерно 5%. И эта цифра не отличается от показателей других украинских сервисов заказа авто.

"Ежегодно количество женщин в направлении пассажирских перевозок растет, но увеличение все равно незначительное. На это влияют разные факторы. Кто-то волнуется за личную безопасность, кому-то такая работа может оказаться сложной физически. Даже мобилизационные процессы в стране не повысили существенно показатели. Индустрия такси продолжает оставаться мужским делом. Но это не значит, что ситуация не изменится в будущем, ведь у профессии драйвера/ драйверки много преимуществ. И те, кто их уже ощутил, останутся в ней надолго. В OnTaxi мы продолжаем делать шаги, чтобы ниша такси-перевозок становилась гендерно равной. И для этого следует работать также с развенчиванием мифов и стереотипов относительно женщин-водительниц. Ведь работа должна быть не только материально выгодной, но и психологически комфортной", – объясняет руководитель оффлайн маркетинга сервиса OnTaxi Иван Бида.

В феврале в OnTaxi запустили проект "Как она вывозит?", который показывает, насколько качественной и профессиональной является работа драйверок, насколько внимательно они относятся к безопасности на дорогах и комфорту пассажиров.