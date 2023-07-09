Дуду встретили в Луцке аплодисментами и возгласами 'Спасибо!' Видео

Внезапный визит польского президента Анджея Дуды в Луцк привел в восторг местных жителей. Они собрались на площади возле костела святых Петра и Павла, чтобы поприветствовать и поблагодарить дружественного соседа за помощь в тяжелое время.

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Кадры с места опубликовали очевидцы на местных Telegram-каналах. Несмотря на усиленную охрану, обстановка на месте была веселой, дружной и безмятежной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо вам, Анджей!", – скандировали жители областного центра в ожидании и самого Дуды, и сопровождающего его лидера нации Владимира Зеленского.

Участники митинга заметили, что не могли не прийти в воскресный день к храму, чтобы выразить свое восхищение и благодарность главе соседнего государства. Дуда неоднократно демонстрировал свою открытость украинцам и готовность помогать до наступления победы, и так же себя ведут простые поляки.

Напомним, что визит Зеленского и Дуды в областной центр Волынской области не был анонсирован заранее. Утром 9 июля стало известно, что президенты встретились в исторической части Луцка. К 80-й годовщине так называемой Волынской резни в костеле Петра и Павла отслужили молебен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала полномасштабной войны, которая привела к многомиллионной волне украинских беженцев, страны Европы потратили свыше 43 млрд евро им на помощь. Больше всех постаралась Польша, вклад которой составил 12 млрд.

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