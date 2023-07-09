Дубляж фильмов на украинском языке остается? Петиция набрала 25 тысяч подписей

Петиция "Оставить дубляж на украинском языке в кинотеатрах" на официальном интернет-представительстве Президента Украины набрала 25 тысяч подписей. Теперь его должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

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Соответствующая петиция опубликована на сайте Офиса президена. Автор обращения, актер и режиссер дублирования Павел Скороходько, просит главу государства пересмотреть соответствующий пункт законопроекта №9432 "О применении английского языка в Украине", предусматривающий, что иностранные фильмы, снятые на английском, должны демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Он подчеркнул, что прокат фильмов на языке оригинала гарантированно подтолкнет зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке.

"В Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния. Его отмена, пусть постепенно, неизбежно приведет к значительному уменьшению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации", – говорится в тексте петиции.

В обращении предлагается вместо "уничтожения" дубляжа предоставить зрителю возможность выбора, на каком языке смотреть фильмы. По словам автора, следует добавить к существующим сеансам, сеансы на языке оригинала с украинскими субтитрами, "чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы".

По состоянию на 9 июля петицию подписали 26 892 граждан.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук заявила, что украинский дубляж в кинотеатрах не будут сокращать, ведь это ограничило бы права граждан.

По ее словам, депутаты будут искать альтернативные варианты. Например, это может быть программа поддержки кинотеатров или сеансов, которые будут демонстрировать фильмы на английском языке. Кравчук также озвучила идею предоставления зрителям специальных ваучеров на сеансы на английском.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду Украины законопроект, который предлагает официально закрепить в нашем государстве статус английского языка как одного из языков международного общения и определить, как он будет применяться в работе органов государственной власти.

– В частности, глава государства инициировал таким образом показ англоязычного кино только в подлиннике. Мнения украинцев по этому поводу разделились.

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