Дубиль и Гереги совместно с БФ 'Надія' и 'Эпицентр' передали на фронт оборудование на 50 млн грн

Председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія", первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по здоровью нации Валерий Дубль совместно с семьей Герег и компанией "Эпицентр", продолжают оказывать масштабную помощь украинским военным и медикам. Общая стоимость пособия уже превысила сумму 50 миллионов гривен.

В рамках этого сотрудничества для защитников и медиков передано более 50 аппаратов для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse (Швейцария), которые критически важны на этапах эвакуации и стабилизации раненых. Также передано 20 современных систем РЭС с иммерсионной системой охлаждения, которые сохраняют жизнь наших защитников на передовой, а также эвакуационные автомобили для транспортировки раненых с поля боя.

"Спасать жизнь – это самая высокая миссия, особенно в условиях войны. Мы не имеем права останавливаться, ведь от нашей поддержки зависит судьба многих ребят, борющихся за свободу Украины. Благотворительность сейчас – это не просто помощь, а наша обязанность перед защищающими страну", – подчеркнул Валерий Дубль.

Компания "Эпицентр" как социально ответственный бизнес активно поддерживает благотворительные инициативы, направленные на помощь ВСУ и медикам.

"Мы понимаем, как важна каждая минута в условиях войны, и наша обязанность – поддерживать тех, кто ежедневно спасает жизнь и борется за Украину. Ситуация на фронте остается очень сложной. Военные и медики работают в постоянном напряжении, рискуя своей жизнью ради каждого из нас. Именно поэтому важна каждая инициатива, направленная на обеспечение их современным оборудованием, которое дает шанс на спасение в самые критические моменты", – отметила Галина Герега.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" совместно с партнерами с первых дней полномасштабного вторжения оказывает помощь в медицинской сфере, а также подразделениям Сил обороны на передовой, среди которых Государственная пограничная служба, ГУР, Нацполиция и Вооруженные силы Украины. Фонд регулярно доставляет ценное оборудование, такое как реанимационные аппараты, операционные столы, кабинеты гастроколоноскопии, хирургическое оборудование в медицинские институты, больницы, стабилизационные пункты и полевых госпиталей в разных регионах Украины.

На сегодняшний день команда фонда "Надія" вместе с партнерами осуществила более 190 гуманитарных миссий на передовую, доставляя самое необходимое для защитников, медиков и гражданского населения.