ДТП с фурой на Львовщине: стало известно о состоянии пострадавших детей

Двое несовершеннолетних, которые пострадали в ДТП с фурой на Львовщине 3 августа, находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как очень тяжелое.

15-летняя Настя была госпитализирована с переломом основания свода черепа и ушибом головного мозга, у другой, 12-летней Тани – перелом костей таза и травматическая ампутация левой ноги. Об этом рассказал анестезиолог больницы в городе Рудки Львовской области Григорий Лудин, передает "ТСН".

Медики всю ночь боролись за жизнь девочек. Старшая пострадавшая пришла в себя, у младшей врачи диагностировали мозговую кому.

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Правоохранители рассматривают две версии смертельного ДТП. У грузовика могли отказать тормоза, поскольку на дороге были видны следы торможения только от правых шин. Также полицейские рассматривают вероятность того, что водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Львовщине 3 сентября фура "Рено" врезалась в продуктовый магазин и перевернулась. В результате ДТП погибли три человека, еще двое – получили серьезные травмы.