ДТЭК предупреждает киевлян о фейковом сайте и возможной активизации мошенников

Выявлен фейковый сайт, с помощью которого мошенники могут распространять вредоносную ссылку по электронной почте, мессенджерам или соцсетям якобы от имени ДТЭК Киевские электросети с целью похищения персональных данных или распространения компьютерных вирусов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Мошенники могут распространять вредоносные ссылки по разным каналам (электронная почта, мессенджеры, соцсети) якобы от имени энергокомпании с целью похищения персональных данных или распространения компьютерных вирусов. Специалисты по информационной безопасности приняли необходимые меры, но также просят клиентов быть бдительными", - говорится в нем.

При переходе по фейковой ссылке потребители рискуют предоставить злоумышленникам доступ к своей конфиденциальной информации.

В ДТЭК подчеркнули, что вся онлайн-коммуникация с клиентами проходит исключительно на официальных страницах.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, в компании советуют всегда проверять адрес отправителя, не загружать вложения и не переходить по неизвестным ссылкам, не открывать файлы от неизвестных адресантов и проверять подпись и реквизиты отправителя.