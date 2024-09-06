ДТЭК предупреждает киевлян о фейковом сайте и возможной активизации мошенников
Выявлен фейковый сайт, с помощью которого мошенники могут распространять вредоносную ссылку по электронной почте, мессенджерам или соцсетям якобы от имени ДТЭК Киевские электросети с целью похищения персональных данных или распространения компьютерных вирусов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"Мошенники могут распространять вредоносные ссылки по разным каналам (электронная почта, мессенджеры, соцсети) якобы от имени энергокомпании с целью похищения персональных данных или распространения компьютерных вирусов. Специалисты по информационной безопасности приняли необходимые меры, но также просят клиентов быть бдительными", - говорится в нем.
При переходе по фейковой ссылке потребители рискуют предоставить злоумышленникам доступ к своей конфиденциальной информации.
В ДТЭК подчеркнули, что вся онлайн-коммуникация с клиентами проходит исключительно на официальных страницах.
Чтобы не стать жертвой кибермошенников, в компании советуют всегда проверять адрес отправителя, не загружать вложения и не переходить по неизвестным ссылкам, не открывать файлы от неизвестных адресантов и проверять подпись и реквизиты отправителя.