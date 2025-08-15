ДТЭК поделился опытом адаптации предприятий к работе ветеранов, возвращающихся с войны

Компания ДТЭК рассказала о расширенной программе поддержки ветеранов, цель которой адаптировать предприятия компании для ветеранов, которые возвращаются с войны.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что 14 августа состоялся форум "Моя безбарьерность: невыдуманные истории", инициированный первой леди Украины Еленой Зеленской.

"Мы поделились опытом, как адаптируем производственные предприятия для ветеранов, которые возвращаются с войны", - говорится в нем.

В ДТЭК отметили, что система поддержки ветеранов компании имеет институт помощника ветерана. В роли помощника выступает сотрудник, который сам прошел путь возвращения и теперь помогает другим.

Кроме того, в компании есть корпоративные и штатные психологи, которые оказывают помощь ветеранам и их командам, а также расширенный пакет медицинского страхования "Ветеран+", который учитывает потребности ветеранов после службы.

"Наш опыт доказывает – любой бизнес может и должен адаптироваться. Мы искренне благодарны нашим героям за защиту и делаем все, чтобы их возвращение в гражданскую жизнь было достойным и комфортным", - подчеркнули в ДТЭК.

