ДТЭК за неделю вернул свет в 77 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей

С 16 по 21 мая ремонтники вернули свет 130 тысячам семей в 77 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщили в ДТЭК.

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Отмечается, что враг продолжает интенсивные атаки Днепропетровщины и Донбасса, приближенные к временно оккупированным территориям. Энергетики ДТЭК Сети вернули свет для 122 тысяч семей Донетчины и 8 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Ситуация на Донетчине и Днепропетровщине остается чрезвычайно сложной. Энергетики ежедневно, несмотря на обстрелы и атаки, прилагают все усилия, чтобы вернуть свет жителям этих областей. С начала полномасштабной войны энергетики возобновили поставки света в дома 4,6 миллионов семей Днепропетровщины. Некоторым из них – уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, в течение апреля энергетики ДТЭК вернули свет 206 тыс. семей в 239 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.