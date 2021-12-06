ДТЭК Ахметова оказал аварийную помощь энергосистеме Польши

Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова. Об этом пишет "Укрэнерго".

Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт. (135 МВт равным графику в течение 7 часов).

Для этого компания "ДТЭК" задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС по запросу "Укрэнерго".

В течение 7 часов 1 из 4 блоков Добротворской ТЭС выполнял указания "Укрэнерго" и нес погрузку в энергосистеме Польши по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС - Замосць.

Это единственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины и Польши.

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По состоянию на 17:30 Добротворская ТЭС (Львовская обл.) несло погрузку 3 из 4 энергоблоков.