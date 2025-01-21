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ДШВ получили 10 комплексов "Пульстрон" благодаря инициативе ОККО и "Повернись живим"

Мария Шевчук
Общество
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ДШВ получили 10 комплексов 'Пульстрон' благодаря инициативе ОККО и 'Повернись живим'

Сеть АЗК ОККО и фонд "Повернись живым" завершили третий этап совместной инициативы ОКО ЗА ОКО, благодаря которому 10 подразделений Десантно-штурмовых войск получили в свое распоряжение современные комплексы разведки и уничтожения Пульстрон общей стоимостью 500 миллионов гривен. Последний из Пульстронов в рамках этой инициативы передан в январе 78-му Отдельному десантно-штурмовому полку ВСУ. Все 10 комплексов сейчас уже работают на передовой.

"Благодаря таким проектам как ОКО ЗА ОКО мы получаем новейшие средства, которые применяем ежедневно, – рассказывает боец ​​с позывными "Крым", ответственный за направление беспилотных систем 78-го ОДШП. – В состав Пульстрона входит техника и вооружения, включающие все нужное для полноценного функционирования нашего подразделения. Это достаточно мощная техника, уже хорошо зарекомендовавшая себя в бою. Каждая ее разновидность эффективно выполняет свою задачу – и разведывательные БПЛА, и БПЛА ударного типа, и другие средства. Это важно, потому что беспилотные системы сейчас являются тем видом вооружений, которая наиболее активно используется на линии столкновения".

ДШВ получили 10 комплексов "Пульстрон" благодаря инициативе ОККО и "Повернись живим"

По подсчетам фонда "Повернись живим", Пульстроны на поле боя уже помогли уничтожить вражескую технику на сумму 220 миллионов USD. И это без учета живой силы и мелкого имущества. Таким образом, Пульстроны уже нанесли противнику ущерб в 20 раз больше, чем их суммарная стоимость. И дальше продолжают работать ради победы.

"За этими результатами стоят не только уникальные возможности самих комплексов, объединяющих ударные и разведывательные дроны, средства связи и управления, но и профессионализм военных, среди которых 80-я Отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада, 79-я Таврийская бригада, 25-я Сичеславская бригада, 46-я и 77-я аэромобильные бригады", — добавляет Олег Карпенко, заместитель директора БФ "Повернись живим".

"Завершение очередного этапа проекта в нашем случае означает только одно – война не закончилась и вооруженным силам и дальше нужна наша с вами помощь. Благодарен каждому, кто заправлялся PULLS'ом мести или донатил, а также бизнесам, поддержавшим ОКО ЗА ОКО. Уверен, что и дальше мы будем вместе усиливать наших защитников столько, сколько потребуется", – комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Васыль Дмытрив.

Он добавляет, что совместно с фондом "Повернись живим" ОККО уже третий год помогает закрывать потребности ВСУ в оружии и технике. Только в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передано 25 разведывательных комплексов ШАРК суммарной стоимостью 325 миллионов гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен, а теперь вот приобрели 10 специальных комплексов Пульстрон для ДШВ суммарной стоимостью 500 миллионов гривен. В целом же с начала войны ОККО направила на помощь ВСУ и восстановление страны почти 2,4 миллиарда гривен.