ДШВ получили 10 комплексов 'Пульстрон' благодаря инициативе ОККО и 'Повернись живим'

Сеть АЗК ОККО и фонд "Повернись живым" завершили третий этап совместной инициативы ОКО ЗА ОКО, благодаря которому 10 подразделений Десантно-штурмовых войск получили в свое распоряжение современные комплексы разведки и уничтожения Пульстрон общей стоимостью 500 миллионов гривен. Последний из Пульстронов в рамках этой инициативы передан в январе 78-му Отдельному десантно-штурмовому полку ВСУ. Все 10 комплексов сейчас уже работают на передовой.

"Благодаря таким проектам как ОКО ЗА ОКО мы получаем новейшие средства, которые применяем ежедневно, – рассказывает боец ​​с позывными "Крым", ответственный за направление беспилотных систем 78-го ОДШП. – В состав Пульстрона входит техника и вооружения, включающие все нужное для полноценного функционирования нашего подразделения. Это достаточно мощная техника, уже хорошо зарекомендовавшая себя в бою. Каждая ее разновидность эффективно выполняет свою задачу – и разведывательные БПЛА, и БПЛА ударного типа, и другие средства. Это важно, потому что беспилотные системы сейчас являются тем видом вооружений, которая наиболее активно используется на линии столкновения".

По подсчетам фонда "Повернись живим", Пульстроны на поле боя уже помогли уничтожить вражескую технику на сумму 220 миллионов USD. И это без учета живой силы и мелкого имущества. Таким образом, Пульстроны уже нанесли противнику ущерб в 20 раз больше, чем их суммарная стоимость. И дальше продолжают работать ради победы.

"За этими результатами стоят не только уникальные возможности самих комплексов, объединяющих ударные и разведывательные дроны, средства связи и управления, но и профессионализм военных, среди которых 80-я Отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада, 79-я Таврийская бригада, 25-я Сичеславская бригада, 46-я и 77-я аэромобильные бригады", — добавляет Олег Карпенко, заместитель директора БФ "Повернись живим".

"Завершение очередного этапа проекта в нашем случае означает только одно – война не закончилась и вооруженным силам и дальше нужна наша с вами помощь. Благодарен каждому, кто заправлялся PULLS'ом мести или донатил, а также бизнесам, поддержавшим ОКО ЗА ОКО. Уверен, что и дальше мы будем вместе усиливать наших защитников столько, сколько потребуется", – комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Васыль Дмытрив.

Он добавляет, что совместно с фондом "Повернись живим" ОККО уже третий год помогает закрывать потребности ВСУ в оружии и технике. Только в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передано 25 разведывательных комплексов ШАРК суммарной стоимостью 325 миллионов гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен, а теперь вот приобрели 10 специальных комплексов Пульстрон для ДШВ суммарной стоимостью 500 миллионов гривен. В целом же с начала войны ОККО направила на помощь ВСУ и восстановление страны почти 2,4 миллиарда гривен.