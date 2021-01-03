Друзья загадочно погибшей в Турции украинки не верят в самоубийство: там якобы хотят прикрыть кого-то важного

Друзья 30-летней украинки Кристины Новицкой, которая погибла в Турции, не верят в версию ее самоубийства, и даже считают, что местные правоохранители могут "прикрывать кого-то важного". Они говорят, что Кристина была очень веселой и любила жизнь, и не похоже что она могла вот так просто с ней расстаться.

Однако турецкая полиция предполагает, что украинка свела счеты с жизнью из-за пандемии – якобы длительное время она оставалась без работы и не выдержала этого.

Подробнее о загадочном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагическое известие о смерти 30-летней танцовщицы и переводчицы с турецкого языка Кристины Новицкой потрясло многих, кто ее знал. Как заявили в местной полиции, тело девушки обнаружили в доме неподалеку от курортного города Бодрум.

Ее мама несколько дней не могла связаться с дочерью по телефону. 2 января она попросила соседа сходить в дом к ней и узнать, что случилось. После того, как и соседу никто не открыл, он вызвал полицию.

Полицейские обнаружили Кристину сидящей на стуле посреди комнаты. Ее руки были скованы наручниками, на голове был полиэтиленовый мусорный пакет. Также сообщается, что при осмотре комнаты были найдены шарф, веревки и древесный уголь.

Дверь в квартиру была заперта изнутри, а ключ находился в замочной скважине. Окна также были закрыты, в доме не обнаружили беспорядка и следов борьбы.

Тело Кристины отправлено в Институт судмедэкспертизы города Мугла для установления точной причины смерти. В понедельник, 4 января ее семья должна прилететь в Турцию для того, чтобы оформить документы и забрать тело. Полиция ведет следствие, однако намекает, что это могло быть самоубийство.

Все друзья и знакомые, с кем нам удалось пообщаться, в один голос заявляют, что не верят в версию самоубийства девушки.

Кристина родом из столицы Украины. Тут она окончила Киевский национальный лингвистический университет, изучала восточные языки. Она хорошо знала турецкий и работала переводчиком.

"Мы с ней общались, когда были студентками. Это очень добрый, отзывчивый, приятный и неконфликтный человек. Правда, о своей личной жизни она предпочитала не распространяться. Все, кто с ней учился, сейчас в шоке. Мы не верим в версию самоубийства", – сообщила OBOZREVATEL одна из ее однокурсниц.

"После вуза мы редко с ней общались. Я даже и не знала, что она переехала в Турцию. Года три назад виделись в Киеве, она ничего об этом не говорила. Правда, я знала, что она часто ездит в Турцию, что она там работает, вроде переводчицей", – рассказала OBOZREVATEL другая ее сокурсница.

Также знакомая Кристины рассказала, что девушка в Киеве увлекалась танцами, даже посещала танцевальную школу, изучала танец "бачата".

Еще одна подруга Кристины отметила, что девушка всегда была скрытной в том, что касалось ее личной жизни. "Она даже никогда не постила много фотографий. О личной жизни не рассказывала. Но в то же время была открытой, веселой и жизнерадостной", – говорит OBOZREVATEL ее подруга.

Через турецкие СМИ полиция навязывает мысль о том, что в последние десять месяцев Кристина якобы была в депрессии. Она преподавала в школе танцев в торговом центре в Бодруме, а из-за пандемии коронавируса осталась без работы и без средств к существованию. Все эти месяцы она находилась в изоляции, принимала антидепрессанты.

"Странная версия. У Кристины есть родные в Киеве, мама. Если она осталась без работы, она могла вернуться домой. К тому же в Турции уже с лета жизнь ожила, полетели туда туристы, и Кристина могла найти себе работу. Я не верю в эти домыслы. Вероятно, хотят прикрыть кого-то очень важного", – говорит ее знакомая.

В полиции уверяют, что просматривали камеры видеонаблюдений вокруг дома, но к Кристине в последнее время никто не приходил. Следствие еще ведется.