'ДрукАрмія' и 'Гончаренко центр' запустили всеукраинскую сеть бесплатных мастерских 3D-печати

Волонтерское сообщество ДрукАрмия и образовательно-культурные пространства Гончаренко центр запускают сеть бесплатных мастерских 3D-печати. На первом этапе проект будет работать в Днепре, Киеве и Одессе.

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По словам организаторов, таким образом, они стремятся популяризировать 3D-печать среди украинцев и привлечь их к волонтерской деятельности. Ведь каждый владелец принтера даже в домашних условиях может производить необходимые украинским воинам изделия: сбросы, стартовые платформы для дронов или коннекторы для "Старлинков".

Кроме того, проект должен разрушить мифы о якобы сложности и опасности 3D-печати, а также помочь ДрукАрмии в борьбе со спекулянтами, пытающимися "впарить" военные детали, себестоимость которых не превышает нескольких гривен.

"Главный принцип ДрукАрмии – военные не должны платить за наши изделия. Даже за доставку. Они уже платят тем, что защищают нас. Уверен, что общий с Гончаренко центром проект поможет донести идею такого волонтерства до еще большего количества украинцев. Это важно, потому что печатать для войска могут все: и подростки, и взрослые, и пожилые люди. А значит, помогать по силам каждому", – отмечает соучредитель ДрукАрмии, украинский блогер и волонтер Евгений Вольнов.

На первом этапе публичные мастерские 3D-печати будут запущены в трех городах: Киеве, Одессе и Днепре. Они будут функционировать на базе местных Гончаренко центров и будут доступны всем желающим.

"С началом вторжения Гончаренко центры превратились в мощные волонтерские хабы. Мы передали сотни тонн помощи для войск и переселенцев. На фронте уже работают более 70 автомобилей от нашей сети, десятки дронов и других устройств. И даже САУ "Гвоздика"! Так что партнерство с ДрукАрмией – логическое продолжение нашей работы, благодаря которому мы сможем помогать войску еще эффективнее", – отмечает основатель сети, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В рамках проекта посетители центров смогут пройти базовый курс по использованию 3D-принтера, научиться правилам печати и самостоятельно запустить изготовление первых изделий. Для этого команда Гончаренко центров привлечет волонтеров ДрукАрмии, которые будут проводить бесплатные мастер-классы и помогать участникам мастерской во время учебы.

Чтобы присоединиться к работе мастерской и познакомиться с 3D-печатью, необходимо заполнить форму по этой ссылке.

Справка

Печать Армия – это сообщество украинцев, печатающих на 3D-принтерах все, что может быть полезно для использования воинами ВСУ в защите Украины от российских захватчиков. В частности, речь идет о коннекторах для Starlink, стартовых платформах для дронов и сбросах для беспилотников. По состоянию на сентябрь сообщество из 1000 печатников передало на фронт более 15 тонн пластмассовых изделий военного назначения.

Гончаренко центр – крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная народным депутатом Алексеем Гончаренко в 2021 году. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего.

С 24 февраля 2022 года Гончаренко центры по всей стране превратились в мощные волонтерские хабы, где оказывается помощь военным и переселенцам. С тех пор команда проекта передала более 200 тонн помощи, а также более 70 автомобилей, антидроновые ружья и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" для спецназовцев.