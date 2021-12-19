Так, друзья, сегодня будет интересный пост, разоблачающий ещё один из сталинистских мифов — о том, что товарищ Сталин якобы был каким-то там "другом детей" и вообще очень их любил. Позже, с развенчанием культа личности "великого вождя", такие же истории начали рассказывать про Ленина — что тоже было полной пропагандистской ложью. Реальное положение вещей было совсем иным: Сталин не только не любил детей, но и с легкостью подписал такие законы, по которым детей могли сажать и расстреливать наравне со взрослыми.

Итак, в сегодняшнем посте — разбираем миф о "Сталине — большом друге детей". Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на ютуб-канал конечно же тоже подписывайтесь, – пишет беларусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

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Думаю, те, кто учился во времена СССР в школах, хорошо запомнили "ленинские цитаты", которые висели практически в любой советской школе шестидесятых-восьмидесятых годов. Одной из таких цитат была знаменитая фраза "Учиться, учиться и учиться — такова наша главнейшая задача", приписываемая Ленину в рамках его культа. Часто эта фраза висела на большом плакате в вестибюле школы либо в ленинской комнате, а под ней стоял бюст Вождя и 1-2 красных знамени.

Что интересно — в годы культа личности Сталина детям рассказывали, что эту фразу сказал Сталин. На картинке выше — кадр из малоизвестного советского фильма "Частная жизнь Петра Виноградова", снятого в 1934 году. В кадре можно увидеть плакат с цитатой Сталина — "Учиться, учиться и учится упорнейшим образом — такова задача". Как видим, в сталинские годы детей обрабатывали аналогичным образом, правда на роли "высшего авторитета, отца и учителя" вместо Ленина был Сталин с ровно теми же цитатами.

Вообще образ Сталина как "заботливого отца и учителя" прививался детям уже с самого раннего возраста. В тридцатые годы широко расхожим был стишок, который учили ещё дошкольники:

Я сижу на вишенке,

Не могу накушаться

Деда Сталин говорит —

"Надо маму слушаться".

Широкое распространение пропаганда Сталина как "отца всех детей" получила и в советской литературе тех лет. Думаю, все вы читали повесть "Витя Малеев в школе и дома" — она широко издаётся и сейчас. Современные критики недоумевают — "Как это Носов получил Сталинскую премию за эту кнгигу, ни разу не лизнув Вождю?". Всё дело в том, что они просматривали уже поздние, отцензурированные издания Вити Малеева. А в тех изданиях, что издавались до 1956-го года Сталин вполне себе присутствовал в виде "титулованного друга утят", вот страницы из издания повести до 1956 года:

Можно также вспомнить "Первоклассницу" Евгения Шварца, по которой снят одноимённый фильм — там полно упоминаний Сталина, даже школа, куда пошла девочка Маруся, была в Сталинском районе, а в тексте оригинального изданий встречалось что-то вроде "И сам товарищ Сталин спрашивает первого сентября — а сколько девочек пошло в этом году в школы? А хорошо ли у нас учиться первоклассницам?". Кстати, в более поздних переизданиях книги имя Сталина оттуда убрали, в том числе и из репринтного издания оригинальной книги 1949 года, слева на фото репринт, а справа оригинальная книга:

В общем, как видите, уже с самого раннего детства детям внушали образ Сталина как "заботливого отца, учителя и друга детей", но всё это сильно отличалось от реальной картины.

Как же Сталин на самом деле относился к детям? Существует вот такой снимок Сталина с девочкой на руках и с цветами, который очень любят все сталинисты, показывая на это фото и рассказывая о любви Сталина к детям. Фотоснимок был чрезвычайно популярен в сталинские годы и часто использовался в наглядной агитации и пропаганде. На снимке Сталин запечатлён с бурятской девочкой Гелей Маркизовой, а сам снимок сделан в Кремле.

Судьба семьи девочки сложилась трагически — уже через год после снимка её отец был арестован, объявлен "японским шпионом" и расстрелян, а мать была сослана в Казахстан и там погибла. Геля прошла черех советские детдома и спецприёмники, где никто не верил, что она и есть та самая "любимица Сталина" с фотографии — после ареста отца её имя тщательно вымарывали отовсюду, а про фото начли врать, что на нём изображена Мамлакат — таджикская ударница и сборщица хлопка.

Жизнь у Гели сложилась более-менее удачно — она смогла выстоять, отучиться и позже уехать за границу. Ещё в детстве она запомнила слова, которые тихонько по-грузински сказал Сталин стоявшему рядом Берии, улыбаясь через усы — "момашоре ег тилиани". Уже став взрослой, Геля узнала значение этой фразы — по-грузински эти слова означают "убери эту вшивую".

Да и в целом — реальная ситуация отношения к детям в сталинском СССР была далёкой от тех, о которой рассказывали детям в сталинских школах. В СССР существовал закон, по которому к детям, начиная с 12-летнего возраста, могла применяться смертная казнь, и детей действительно казнили. Думаю — в том числе, и по печально известному "указу семь-восемь", который также называют "закон о колосках". Этот закон Сталин подписывал и принимал лично.

Такие дела. В общем, как видите, никаким "другом детей" Сталин на самом деле не был — всё это лишь очередные выдумки сталинистов.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.