Подход к производству дронов в Украине стал одним из ключевых преимуществ в современной войне. Он придает украинской армии гибкость и быстроту реакции на нужды фронта.

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Предприниматель и волонтер Юрий Голик в недавнем интервью на канале "Украина сейчас" объяснил, почему украинская модель разработки и производства БПЛА имеет значительные преимущества по сравнению с централизованной российской системой.

Украина выбрала децентрализованный подход к производству дронов, который привлекает тысячи разработчиков по всей стране. Это позволяет быстро адаптироваться к переменным потребностям фронта и вводить инновации на основе обратной связи от военных.

"Мы слушаем военных и делаем то, что они хотят. Например, новые технологии для преодоления электронных средств борьбы (РЭБ) быстро интегрируются в разные типы дронов, что обеспечивает высокую эффективность на поле боя", - отметил Голик.

Благодаря этому подходу, время от запроса военных к реализации изменений значительно сокращается, иногда занимая всего неделю. Одним из главных преимуществ децентрализованной системы является возможность разработки различных моделей дронов. Каждый разработчик может создать уникальные модели, которые затем могут быть адаптированы для массового производства. "У нас не один тип дронов, у нас их много, и в этом мы побеждаем Россию", - подчеркнул Голик.

Это позволяет Украине быть более гибкой и быстро подстраиваться под новые вызовы на поле боя. Россия, напротив, использует централизованный подход к производству дронов. Производство сосредоточено в крупных промышленных комплексах, что делает процесс менее гибким и зависящим от решений высшего руководства. Это приводит к тому, что время от запроса военных к внедрению изменений значительно длиннее. "Россия – это такая страна, где царь решил, что ему нужны шахеды, и он договаривается об их производстве", – объяснил Юрий Голик.

Украинская модель производства дронов уже показывает свою эффективность на поле боя. Дроны украинского производства помогли значительно ослабить Черноморский флот России, заставляя их уводить свои корабли. "Дроны стали геймчейнджером в этой войне", - отметил Голик.

Украинские дроны с легкостью адаптируются к новым задачам и нуждам военных, что делает их незаменимыми в современных боевых условиях. Благодаря этим преимуществам после окончания войны Украина способна стать одним из ведущих производителей дронов в мире. Уже сейчас украинские компании активно тестируют и внедряют новые технологии, которые могут использоваться не только для военных, но и для коммерческих целей.

"Я считаю, что после победы этой войны мы будем крупнейшим производителем дронов в мире," - подытожил украинский предприниматель и волонтер. технологического лидерства

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