Дронам быть: Порошенко удвоил собранную сумму на 'Мавики' для подразделения 'Ксены'

Командир взвода беспилотных авиационных комплексов и поэтесса с Ивано-Франковской области Оксана Рубаняк на позывной "Ксена" во время выступления на Украинском Женском Конгрессе обратилась к участникам с просьбой задонатить на "Мавики" для своего подразделения. Петр Порошенко, также участвовавший в Конгрессе, удвоил собранную сумму.

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"Дронам быть. Позавчера на Восьмом Украинском Женском Конгрессе удалось собрать 77 тыс. грн на ночные дроны. И общая сумма составила 120 тысяч. Вчера эта сумма была удвоена Петром Порошенко, также находившимся на Конгрессе. Спасибо каждому, кто задонатив! Спасибо Петру Алексеевичу за удвоение суммы! Ждем Вас в гости с дронами. Потому что глаза нужны всегда!", – написала в Faсebook Оксана Рубаняк.

"Мы созданы жить, бороться, грести". Держимся вместе!", – ответил Порошенко под постом военной, процитировав ее стихотворение из сборника "Дорога жизни".

Петр Порошенко неоднократно удваивал волонтерское собрание для разных подразделений и бригад Сил обороны. На днях народная депутат София Федина передала подразделению ССО пикап, средства на который собирали волонтеры ОО "Байрактар-14", а Порошенко добавил половину необходимой суммы. "Это просто невероятно видеть глаза ребят, светящихся от радости. Мы с ними работаем давно, системно, знаем, какого качества их работа и поэтому мы делаем все возможное, чтобы у них были инструменты ковать нашу Победу", – написала Федина.

Волонтеры из Ивано-Франковска недавно объявили сбор на квадроциклы для 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая в свое время защищала Изюм и Харьков, а сейчас воюет на Востоке. Порошенко пообещал волонтерам удвоить количество квадроциклов – затем до 10 машин, купленных франковцами, добавил еще 10 своих.

Ранее военный 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Степан Барна объявил сбор дронов в память о родном брате Олеге Барне. Старший брат погиб в Донецкой области 17 апреля 2023 года, накануне собственного дня рождения во время штурмовых действий. Степан Барна объявил сбор ста FPV-дронов в отместку врагам. Петр Порошенко удвоил это количество и лично привез дроны-камикадзе в десятку во время поездки на восточный фронт.