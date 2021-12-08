Дожди и снег отступят: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг. Карта

Четверг, 9 декабря, в Украине будет влажным и облачным. Сильных осадков не предполагается, однако останется гололед, гололедица и налипание мокрого снега.

Об этом сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, температура воздуха в Украине ожидается от западных ночных -5...-9 градусов до восточных дневных +4...+9 градусов.

В Киеве 9 декабря ожидаются небольшие осадки, дождь или мокрый снег. На дорогах скользко, вероятный гололед, гололедица, налипание мокрого снега.

В течение пятницы, субботы и воскресенья потеплеет на несколько градусов, но будет усиливаться ветер, а с понедельника снова похолодает.

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По данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки погоду с осадками большинства областей будет определять циклон. Западная и северная части Украины окажутся под влиянием холодного морозного воздуха, остальная территория останется в теплой воздушной массе.

В ночь на четверг в Украине, кроме запада и востока, небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем без существенных осадков.

Температура в западных областях ночью -7...-12 градусов, днем -1...-6 градусов, в Закарпатье 0...+5.

В северных и Винницкой областях ночью -1...-6 градусов, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла. На остальной территории ночью и днем +1…+6 градусов.

В Киеве в четверг мокрый снег и дождь, гололедица; температура ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах на снеголавинной станции, расположенной на горе Пожижевская, насыпало 45 см снега. На Плае снега на несколько см меньше – 43, а на посту "Драгобрат" высота снежного покрова достигла 76 см.

Метеорологи предупреждают об опасности схождения снежных лавин. Туристам советуют воздержаться от походов в горы.

На трассах Прикарпатья в ночное время работала дорожная спецтехника. По состоянию на данный момент покрытие трасс мокрое, кое-где – заснеженное.