Дожди и мокрый снег в горах: синоптики дали новый прогноз погоды на четверг. Карта

В четверг, 23 сентября, погода в Украине будет по-осеннему прохладной. Южным областям повезет больше – здесь осадков не предвидится. А вот жителям других регионов следует быть готовыми к дождю и даже к мокрому снегу.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в Украину продолжит заходить воздух с северо-запада, который принесет похолодание.

День ожидается мрачным, облачность не даст воздуху прогреваться. Зато ночью облака уберегут от заморозков.

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По всей территории Украины, кроме южных областей, местами небольшой дождь – на севере и западе осадки будут преимущественно ночью, а в центральных областях и на востоке дождь будет идти и днем.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью +2...+7 градусов. Днем +9...+14. В южных и восточных областях ночью +5...+7, днем +11...+14 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму, здесь температура воздуха прогреется до +13...+15 градусов. Однако, если на Закарпатье без осадков, то в Крыму, несмотря на тепло, таки будет идти дождь.

А вот в Карпатах ночью ожидается дождь с мокрым снегом. Ночь в горах будет морозной, температура составит -5...0 градусов. Днем немного теплее +1...+ 6.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине ожидается еще два периода потепления. Их можно назвать бабьим летом. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, волны тепла придут в страну 10-15 и 21 октября.