Дожди и мокрый снег в горах: синоптики дали новый прогноз погоды на четверг. Карта

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
1 минута
1,4 т.
Дожди и мокрый снег в горах: синоптики дали новый прогноз погоды на четверг. Карта

В четверг, 23 сентября, погода в Украине будет по-осеннему прохладной. Южным областям повезет больше – здесь осадков не предвидится. А вот жителям других регионов следует быть готовыми к дождю и даже к мокрому снегу.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в Украину продолжит заходить воздух с северо-запада, который принесет похолодание.

День ожидается мрачным, облачность не даст воздуху прогреваться. Зато ночью облака уберегут от заморозков.

Облачность не даст воздуху прогреваться
Видео дня

По всей территории Украины, кроме южных областей, местами небольшой дождь – на севере и западе осадки будут преимущественно ночью, а в центральных областях и на востоке дождь будет идти и днем.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью +2...+7 градусов. Днем +9...+14. В южных и восточных областях ночью +5...+7, днем +11...+14 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму, здесь температура воздуха прогреется до +13...+15 градусов. Однако, если на Закарпатье без осадков, то в Крыму, несмотря на тепло, таки будет идти дождь.

А вот в Карпатах ночью ожидается дождь с мокрым снегом. Ночь в горах будет морозной, температура составит -5...0 градусов. Днем немного теплее +1...+ 6.

Погодная карта Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине ожидается еще два периода потепления. Их можно назвать бабьим летом. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, волны тепла придут в страну 10-15 и 21 октября.