Дождь, туман и мокрый снег: Украину накроет ненастье. Прогноз на 18 марта

В понедельник, 18 марта, Украину накроет непогода. В некоторых регионах нашей страны ожидаются небольшие дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории без осадков.

18 марта в Украине будет облачно. В западных областях небольшой мокрый снег. Температура ночью до 3°С, днем до 5°С тепла.

В Карпатах снег, температура ночью от 1 до 6°С мороза, днем около нуля. На остальной территории дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом. Температура ночью от 4°С до 1°С мороза, днем 2-7°С тепла.

В южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях от 7 до 12 ° С тепла. На дорогах западных областей местами гололедица. В юго-восточной части ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с.

Как писал OBOZ.UA, с понедельника температура воздуха в Украине упадет на 3-6 градусов.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха пообещала холод до конца марта. Однако сейчас, по ее словам, фиксируется тенденция к незначительному постепенному повышению температуры.

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