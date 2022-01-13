Дождь, снег и ночные морозы: в Украине резко изменится погода на Старый Новый год. Карта

Погода в Украине в пятницу, 14 января, будет ветреной и прохладной – порывы будут достигать 27 метров в секунду. При этом ожидается дождь и мокрый снег, а термометры в течение дня будут показывать "плюсовую" температуру.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Из-за сильного ветра по всей стране, кроме южных областей, объявили II уровень опасности.

Синоптики предупредили, что такие условия могут привести к нарушению движения транспорта, усложнению работы предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

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Ночью сильные морозы ударят на востоке Украины – в Луганской области, прогнозируют до -13 градусов, в Донецкой – до -11, а в Харьковской области от 9 градусов с отметкой "минус". Днем в восточных областях ожидается плюсовая температура – от +2 до +4, а также дождь и мокрый снег.

На юге термометры днем будут показываться +3...+5 градусов, а ночью -3...-7. Днем ожидается дождь, а ночью – мокрый снег.

На западе также будет влажно – ожидается мокрый снег с дождем. Температура ночью в Ужгороде -7 градусов, а во Львове – до +1. Днем прогнозируется до 4 градусов тепла.

В северных регионах днем столбики термометров будут показывать +2...+4 градуса, а ночью -1...+1. Температура в Киеве будет "плюсовой" – до +3 градусов, а ночью опустится до 2 градусов мороза.

Отметим, в субботу, 15 января, ожидается еще более значительное потепление. Днем на большей части территории страны воздух будет прогреваться до +1…+2 градусов, ночью возможен небольшой мороз. На юге дневной температурный максимум будет составлять +4 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии Старого Нового года погода в Украине дважды кардинально изменится. Сначала придут сильные морозы, затем – потепление и оттепель. Температурные качели повлекут за собой циклон и антициклон, которые поочередно будут властвовать над Украиной.