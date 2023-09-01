Дорогу домой устелили живыми цветами: в боях с РФ погиб воин из Закарпатья

На войне с российскими оккупантами погиб воин из Закарпатья Николай Бровчук. Герой, отдавший свою жизнь, защищая Украину, вернулся домой на щите.

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В четверг, 31 августа, павшего защитника "живым коридором" встретила его родная Раховщина. Об этом сообщили на странице Ясинянского территориального общества в Facebook.

Краяне встречали погибшего бойца, став на колени и устлав дорогу живыми цветами и лампадками.

"К сожалению, сегодня наша община снова склонила свои головы в глубокой скорби, встречая траурный кортеж с телом погибшего Героя", - говорится в сообщении.

Сержант Николай Бровчук был командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А 7081. Свой последний бой Герой принял в Сумской области. Он погиб 25 августа 2023 года в результате минометных обстрелов во время исполнения воинского долга.

Будут прощаться с павшим защитником в пятницу, 1 сентября, в его родном селе Квасы.

"Церемония прощания начнется у дома погибшего в 13.00 по адресу: село Квасы, дом №699. Чин захоронения продолжат в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Квасы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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