Дороги засыпало снегом, а ветер обрывал провода: в Украине бушевала непогода. Видео

В Украине вторые сутки бурлит непогода: метели, сильный ветер и гололедица. В результате усложнения погодных условий обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что, в частности, на Львовщине без света осталось 123 населенных пункта, в Тернопольской области – 56, в Риненской – 54, еще 38 обесточены на Хмельнитчине, 32 – в Волынской и 14 в Закарпатской областях. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Спасатели добавили, что непогода привела к восхождению на трассы двух незначительных локальных лавин на Закарпатье. Негативных последствий у них не было, снег оперативно убрали техникой Укравтодора. Задержек в движении не последовало.

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Кроме того, как сообщает ТСН, в горных районах Прикарпатья на выходных в плену оказалось несколько автомобилей, в том числе полицейский. Выбраться из сугробов помогали спасатели. В Ривненской области чрезвычайным работникам пришлось вытаскивать из сугробов пассажирский автобус, а в Славском во Львовской области – буксировать автомобиль скорой помощи, который слетел с дороги из-за гололедицы.

Между тем, непогода терроризирует не только Украину. В США вьюги пронеслись по восточным регионам. Там сугробы достигают трех метров высотой. В городах также наблюдаются перебои с транспортным сообщением и электроснабжением. Около шести тысяч рейсов пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.

А вот в Северной Европе разыгрался сильнейший шторм Малик. Он принес ветер с дождями, которые привели к разрушениям и унесли жизни по меньшей мере четырех человек. В Швеции десятки тысяч жителей остались без света, а в Великобритании ветер вырывал с корнями десятки деревьев. В Германии из-за непогоды на море поднялся шторм и начался прилив, из-за которого затопило прибрежные территории.

Напомним: синоптики также объявили I уровень опасности на 31 января из-за ветра и гололеда во всех областях Украины, а во Львовской области прогнозируют также метель. Согласно прогнозам, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, его направление будет юго-западным. В Карпатах порывы 25-30 м/с.

В Киеве и Киевской области прогнозируется снег. Температура воздуха днем 0...+2 градуса, а ночью до 1 градуса мороза.

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