В Стамбуле продолжают бороться с последствиями мощного снегопада: из-за непогоды там застряли украинцы. Фото

В Стамбуле продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Накануне непогода вызвала в городе транспортный коллапс, в частности, произошло множество дорожно-транспортных происшествий.

Муниципальные службы активно ведут работы по расчистке большого количества автомобилей, застрявших на дорогах. Об этом сообщает турецкое издание NTV (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Многие водители во вторник, 25 января, из-за большого снежного покрова вынуждены были оставить свои транспортные средства посреди дорог и отправиться домой на общественном транспорте. Сейчас в Стамбуле эвакуируют брошенные на дорогах автомобили.

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Также сообщается, что снегопад и обледенение стали причиной множества дорожно-транспортных происшествий. Местные жители с трудом передвигались из-за обледенения улиц и тротуаров по всему городу. Из-за отмены автобусного сообщения тем, кто не мог добраться до общественного транспорта, приходилось долго идти пешком.

В свою очередь сайт Memurlar пишет, что в Стамбуле с утра 26 января уже восстановили междугороднее автобусное сообщение. Накануне местные власти приняли решение ограничить работу автовокзалов из-за погодных условий.

Стоит отметить, что из-за снегопадов в Турции застряли граждане Украины. Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter сообщил, что всех, кто вынуждено остался в Турции благодаря работе консулов разместили в отелях и обеспечили питанием.

Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 26, 2022

Ранее сообщалось, что турецкие власти приостановили все полеты в аэропорту Стамбула 24 января из-за сильного снегопада. Снег было такой силы, что в одном из терминалов вследствие непогоды обрушилась крыша. Кроме того, движение транспорта нарушено по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощный погодный фронт "Эллис" накрыл греческие курорты. Столица Афины, острова Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос и Санторине оказались в снежном плену.