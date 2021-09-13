Дороги 'Большой стройки' превратили в художественное пространство. Фото

В Днепропетровской области остановки для общественного транспорта, расположенные вдоль отремонтированных дорог, превращаются в произведение искусства.

Как сообщает Укравтодор, в частности яркими красками заиграла остановка в селе Роговское Криничанского района.

"Над ее росписью работала талантливая художница Татьяна Резник вместе со своей матерью. Теперь остановка является не только местом посадки и высадки пользователей общественного транспорта, но и арт-объектом", – рассказали в дорожном ведомстве.

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Как отмечается, речь идет о трассе Т-04-30, на которой в этом году идет ремонт в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Восстановление 13,5 км этой автодороги от пересечения с трассой Н-08 до села Кринички уже на финишном этапе. Дорожники устроили новое покрытие и перешли к обустройству инфраструктуры.

В этом году остановки общественного транспорта в Днепропетровской разрисовывают уже не впервые. В конце июля в Павлоградском и Петропавловском районах 7 остановок вдоль Дороги Единства М-30, которую тоже активно ремонтируют по президентской программе, украсили Петриковской росписью.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что по плану инициированной им программы "Большая стройка", в 2021 году будет отремонтировано и построено 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км местных.