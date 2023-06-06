"Доосвобождались!" В Крыму началась паника из-за подрыва Каховской ГЭС – что будет с водой на оккупированном полуострове

Разрушение находящейся под контролем оккупантов Каховской гидроэлектростанции стало настоящей катастрофой, масштаб которой нам еще только предстоит осознать. Серьезные последствия грозят Херсонской и Запорожской областям, а также Крыму. Под угрозой обмеления оказался и Северо-Крымский канал, по которому идет вода на оккупированный полуостров.

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Что сейчас происходит в Крыму и чем грозит подрыв ГЭС – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вода "тает" на глазах

Утром 6 июня, когда стало известно о ЧП на Каховской ГЭС, гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов поспешил заявить, что жителям полуострова не о чем беспокоиться: мол, подтопление Крыму не грозит. Но все же признал, что "есть риск обмеления Северо-Крымского канала".

Представитель оккупационной власти также поспешил заявить, что сейчас питьевой воды более чем достаточно: "Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80 % наполнения".

И самонадеянно отметил, что "в настоящее время проводятся работы по минимизации потерь воды в канале". Правда, последнее заявление не имеет ничего общего с реальностью – на это повлиять оккупанты уже точно не в состоянии.

Оккупационные власти пытаются успокоить жителей Крыма, что "инцидент" никоим образом не повлияет на них, так как водозабор канала начинается выше дамбы. Вот только снижение уровня водохранилища напрямую влияет и на объем поступающей в канал воды.

По данным источников OBOZREVATEL, Северо-Крымский канал начал быстро мелеть: уровень воды каждый час снижается на 15-20 сантиметров. "Думаю, что два-три дня – и о поступлении в Крым пресной воды можно будет забыть. И такая ситуация надолго – мы же с вами понимаем, что возобновить подачу можно только после ремонта. Вернее, нового строительства гидротехнического сооружения – а это может занять не то что месяцы, а возможно, и не один год", – говорит наш собеседник.

Пока российские пропагандисты на зарплате усиленно отрабатывают "темники" о том, что "в Крыму с водой все хорошо", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вынужден был признать, что поступление воды в Северо-Крымский канал действительно "резко сокращается". И, конечно же, обвинил украинцев в "диверсии", одной из целей которой, по его словам, как раз и является "лишить Крым воды". При этом умолчав, что именно российские военные уже больше года контролируют Каховскую ГЭС.

Крым на нервах

Если объективно, то без пресной воды из Северо-Крымского канала полуостров жил восемь лет, и думать, что он "моментально засохнет", – было бы ошибочным. Тем не менее последствий действительно не избежать, и с каждым днем они будут сказываться все сильнее.

После прорыва плотины российское предприятие "Вода Крыма" сообщило о частичном отключении воды в Симферополе, Керчи, Джанкое, Феодосии и нескольких районах полуострова 6 июня. Причиной назвали "необходимость ремонта", якобы никак не связанную с ЧП на Каховской ГЭС. Однако местные жители в это не поверили.

"Говорили, что всего несколько улиц в Керчи будут без воды, а отрубили практически всему городу", – поделилась с OBOZREVATEL жительница оккупированного города.

В комментариях к публикации "Воды Крыма" в российской социальной сети VK разозленные жители перечисляют адреса, которые уже без воды, а некоторые спрашивают о возможных отключениях. На что представители предприятия рекомендуют сделать запас воды, так как "возможно снижение давления в системе".

"Доосвобождались! Отключение подачи воды (или снижение объемов) происходит как раз в тех населенных пунктах, в которые поступает вода из Северо-Крымского канала. Но зависимость от подрыва ГЭС "власть" боится признать. Уже объявили, что завтра тоже с водой будет плохо", – говорит собеседник OBOZREVATEL из Симферополя.

По его словам, в городе нарастает паника – люди стали сметать бутыли с водой с полок супермаркетов.

"Все понимают, что правды о реальном положении дел и что будет дальше мы не дождемся. Потому все запасаются", – поделился он.

В Крыму говорят, что запасы в водохранилищах действительно сейчас есть, однако это благодаря как благоприятствующей погоде, так и на тот момент работающему каналу.

Вот только запасы не бесконечные, да и с орошением теперь будет проблема. Засеянные рисом поля без воды из канала стопроцентно пропадут, что уж говорить о других культурах, которым трудно выжить под палящим крымским солнцем.

В 2022 году в Крыму под рис отвели более 600 га, в 2023-м заявляли об увеличении площади посевов до 3,5 тыс. га. Но теперь – не судьба.

А так называемый "председатель госсовета Крыма" Владимир Константинов заявил: "Я много лет говорил и твердил, что стратегию воды Крыма нужно выстраивать без Северо-Крымского канала. Будет – хорошо, не будет – всего должно у нас хватать и без этого. И вот вам пример. Очень короткое время прошло, люди только начали выстраивать какие-то предприятия, и тут эта неприятность".

С причинно-следственными связями у Константинова, как и у других представителей оккупационной власти, все так же плохо. А суть проста: не было бы оккупации – не случилось бы и всех этих бед.

Обеспечение водой Крыма было заявлено одной из целей российской "спецоперации", в чем ранее цинично признавался Путин. Теперь, судя по действиям оккупантов, и эта цель перестала быть актуальной – впрочем, как и многие другие. А люди... Ну что люди? Для путинского режима они просто расходный материал.