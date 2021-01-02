Домработница, которая могла заразить Кернеса COVID-19, стала депутатом

Домработница Людмила С., которая долгое время ухаживала за мэром Харькова Геннадием Кернесом, избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".

Как сообщает Newsroom со ссылкой на собственные источники в партии, именно добработница могла заразить Кернеса COVID-19.

"В окружении мэра есть лишь одна версия, как Кернес мог заразиться коронавирусом, и цепочка ведет к человеку, который после ранения в 2014 году помогал ему одеваться", – отметил источник.

Однако секретарь горсовета Игорь Терехов на днях озвучил предположение, что Кернес мог заразиться во время празднования дня Харькова 23 августа.

"К сожалению, сегодня сказать, где именно Геннадий Адольфович этот вирус подхватил, не представляется возможным. Есть несколько версий. Одна версия говорит о том, что по срокам, как развивалось заболевание, это было в день города, когда с ним общались люди. Есть еще масса разных версий. Вы знаете, наверное, уже не столь важно все это", – сказал он.

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