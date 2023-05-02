Дома героя встретили с почестями: на войне погиб Роман Критович из Прикарпатья. Видео

Мужественно защищая Украины, в боях погиб Роман Критович. В городе Тлумач Ивано-Франковской области погибшего героя встретили с почестями.

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Об этом сообщили в пресс-службе Тлумачского городского совета. Защитник был родом из села Мостище Олешанского сельского территориального общества Ивано-Франковской области (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Выражаем искренние соболезнования по поводу гибели защитника Украины. Разделяем Ваше горе, скучаем вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби… Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном воине станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил", — говорится в сообщении.

Точное место гибели Романа Критовича не уточнялось.

Погибшего героя встретили с почестями. Местные жители вышли к дороге с флагами и припали на колени в знак уважения к мужественному герою, который отдал жизнь за Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, выполняя боевое задание, в боях за Украину на Донетчине погиб защитник Максим Гостьев из Криворожского района на Днепропетровщине. Воину было всего 23 года.

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