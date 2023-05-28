Должны ли воинские части искать пропавших без вести защитников и кто этим занимается: разъяснение

В Украине воинские части не принимают непосредственного участия в оперативно-розыскной деятельности относительно пропавших без вести военнослужащих. Они только предоставляют всю необходимую информацию о воине ВСУ, а его поиском занимаются соответствующие компетентные органы.

Видео дня

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. На днях там прошла встреча с родственниками пропавших без вести и пленных бойцов 109-й отдельной бригады территориальной обороны.

Порядок учета военнослужащих в стране регламентируется приказом министра обороны №280 "Об утверждении Инструкции по организации учета личного состава в системе Министерства обороны Украины". В случае появления новых сведений о воине, они вносятся в этот Порядок.

В то же время, по словам представителя командования Сил ТрО, не воинские части осуществляют непосредственную оперативно-розыскную деятельность бойцов, а это полномочия других компетентных органов. Командование боевой части должно предоставить им все имеющиеся данные о военнослужащем, известную информацию об обстоятельствах его исчезновения.

Если защитник попал в плен к к российским оккупантам, подтвердить это может только минобороны страны-агрессора РФ через Международный комитет Красного Креста.

Официальное подтверждение плена страной, удерживающей военнослужащего, означает, что она берет на себя определенные обязательства, предусмотренные нормами международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями. По словам представителя Офиса омбудсмана, это касается условий содержания бойца, оказания ему медицинской помощи, разрешения на переписку с родственниками.

"К сожалению, страна-агрессор не выполняет взятые на себя обязательства и не обеспечивает соблюдение и защиту прав военнопленных", – подчеркнули в Координационном штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев настоятельно просят не распространять в сети информацию о военных, считающихся пропавшими без вести. В Минреинтеграции рассказали, какие именно данные и как могут нанести вред человеку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!