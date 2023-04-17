Должно быть наказание – жестокое и справедливое: у Зеленского о признании оккупантов в убийстве украинских детей

В Офисе президента отреагировали на признание оккупантов в убийстве украинских детей и других военных преступлениях. Глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что за это для россиян должно быть жестокое и справедливое наказание.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ермак отметил, что российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре.

Хотя сейчас речь идет о военных преступниках из ППК "Вагнер", но эти признания проливают свет на преступления российской армии в Украине.

"Они воруют наших детей и убивают. Сколько еще таких преступлений? Нация извергов и убийц, биологический мусор этого мира. Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого , кто совершал их", – отметил он.

Руководитель Офиса президента также добавил, что россияне похитили тысячи украинских детей. При этом сколько их осталось в живых – пока неизвестно.

"Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо России, не бояться, а жестоко бить", – резюмировал Ермак.

Следует отметить, что наемники российской частной военной компании "Вагнер" в Украине совершали множество военных преступлений. На их руках кровь расстрелянных десятков детей, казни украинских военнопленных и собственных сослуживцев, которые отказывались продолжать воевать, тотальное истребление мирных жителей во время зачистки жилых домов в украинских населенных пунктах. Детальнее об этом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, ранее Пригожин прокомментировал видео казни оккупантами пленного воина ВСУ. Он заявил, что наемники его ПИК якобы не имеют отношения к отрезанию главы украинского бойца, зафиксированного на ужасном видео. И набросился на Осечкина и бывшего наемника ПИК, утверждающих обратное.

Также сообщалось, что 11 апреля в сети появилось шокирующее видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами. Еще живому воину палачи отрезали голову.

В СБУ уже приступили к досудебному расследованию этого страшного военного преступления российских захватчиков. Руководитель службы Василий Малюк заверил: убийц достанут, где бы они ни были.