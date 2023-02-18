Доли в облэнерго, ГЭС и ТЭЦ: как Герой Украины Бойко из ОПЗЖ скрывает состояние, официально декларируя только зарплату. Видео

"Герой Украины", миллионер и соратник подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука Юрий Бойко скрывает свое состояние и доли в бизнесе. Из года в год он указывает в декларации, что живет практически на депутатскую зарплату и доходы компании собственной супруги.

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Об этом сообщают журналисты проекта Bihus.Info. Единственным задекларированным бизнесом Бойко есть компания "Столичная недвижимость", которая переписана на его жену.

В семье Бойко есть два дома под Киевом, их владельцами являются жена нардепа и его сын. Также в 2020 году жена Бойко купила под Киевом 50 гектаров земли.

Кроме того, в предыдущие годы семья Бойко построила большие имения под Киевом, в частности, в Иванковичах, в Гнидине и на дамбе Киевского водохранилища. А в 2006 году супруга Бойко приобрела квартиру в центре Москвы, которую семья оставила в своей собственности даже после начала полномасштабного вторжения.

Однако журналисты нашли фирму "RC Natural Resources Fund" с Каймановых островов, которая является основателем кипрской компании San Posidanius Investments Limited и владеет несколькими энергопредприятиями в Украине. В частности:

75% акций "Волыньоблэнерго" (с 2020-го года акции переписаны на инвестфонд старшего сына Юрия Бойко, партнер – Константин Григоришин),

100% Харьковской ТЭЦ-5,

100% "КЗР Петролеум" (газовые месторождения в Украине),

50% "Азов Петролеум Ллс" (газовые месторождения в Украине, владеет через ITSH Holding GmbH, партнер - Вадим Новинский).

Кроме того, San Posidanius Investments Limited ранее владела 99% украинской фирмы "Укристгаз" (ныне ликвидирована).

Примечательно, что в украинском регистре основателем кипрской компании San Posidanius Investments Limited фигурирует юрист Рубен Захарян. Но все эти активы уже давно связывают с Бойко.

Более того, если Захарян действительно действует в интересах фонда с Каймановых островов это означает, что Бойко может иметь отношение и к островному RC Natural Resources Fund.

Стоит отметить, что нардеп Юрий Бойко, который был сопредседателем запрещенной ныне фракции ОПЗЖ и возглавил ее правопреемницу - "Платформу за жизнь и мир", могут лишить звания Героя Украины. Правительство устранило коллизию действующего законодательства, которая не давала этого сделать.

Напомним, что Бойко "засветился" в эфире главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева на третий день после вторжения российских войск в Украину. Вместе с разжигателем ненависти и шовинизма Бойко иронизировал над трагической ситуацией в стране и предоставлением информации украинскими СМИ.

К тому же, Бойко с начала военной агрессии России не меняет своеобразной риторики. Он настаивает на том, что государственный бюджет следует направлять, прежде всего, не на нужды армии и обороны от кровожадного оккупанта, а на соцвыплаты учителям, медикам и пенсионерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты заметили Бойко в отпуске в Чехии. Нардеп, в унисон с коллегами Медведчуком и Рабиновичем призвал дружить с Россией, решил во время войны отдохнуть в Европе.

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