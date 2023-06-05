'Долго ждал этот момент': херсонец получил номерной знак 'KHERSON' на авто. Фото

Херсонец получил номерной знак "KHERSON" на автомобиль. Мужчина отметил, что долго ждал этот момент.

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Об этом говорится на Facebook-странице МВС Украины. Отмечается, что его мечта осуществилась после непростых времен в Херсоне (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Роман долго ждал этого момента – возможность закрепить индивидуальный номерной знак "KHERSON" на своем авто. Его мечта осуществилась после непростых времен в Херсоне. Вспоминает, что мало ездил на автомобиле, потому что тогда это было крайне опасно. Роман верил, что придут наши, уволят Херсон и тогда он точно закажет индивидуальный номерной знак", – сказано в сообщении.

Как отметили в МВС, теперь Роман может гордо представлять свой город.

"Пусть все видят откуда я. Потому что оккупанты спрашивали постоянно – "откуда", – говорит херсонец.

Мужчина был очень счастлив и благодарны за оперативный сервис в центре МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам разрешили продавать автомобили вместе с номерными знаками – Кабмин принял соответствующее постановление. Согласно ему, теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно безвозмездно передать номера от предыдущего владельца новому.