В Киеве презентуют документальный проект 'Дневники войны: голоса выживших и тех, кто нет'

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова презентует документальный проект "Дневники войны: голоса выживших и тех, кто нет".

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В рамках презентации состоится панельная дискуссия "Дневники как эго-документы войны".

Спикеры дискуссии:

• Анатолий Хромов, глава Государственной архивной службы Украины

• Диана Попова, директор Музея истории города Киева

• Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Модеровать событие Алексей Ананов – журналист, ведущий, театральный продюсер.

Разговор будет идти о значении эго-документа в контексте войны и его роли как документа, который создают профессионалы и обычные люди, фиксирующие события военного времени.

Также частью программы станет чтение отрывков дневников героев Музея "Голоса Мирных". Читают актриса и телеведущая Римма Зюбина и актер и ведущий Алексей Суханов.

Музейное пространство основывается на двух подлинных историях из Мариуполя, переданных в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это истории Екатерины Савенко и Владимира Величко. История трагедии и спасения. Истории с разными завершениями – они рассказывают все именно так, как было, из первых уст.

Музей собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является самым большим архивом в мире и уже насчитывает более 120 тысяч историй.

Вход на открытие по подтвержденной регистрации.

Регистрация по ссылке.

Организатор: Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Системный партнер: Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7)

Открытие: 30.10.2024, 16:30.