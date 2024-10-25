Самые красивые украинские гимнастки СССР: олимпийскую чемпионку угнали в Ялте, мексиканцы угрожали принести в жертву, а Брежнев лез целоваться

Полина Астахова, Ирина Дерюгина, Маргарита Николаева, Наталья Кучинская – все эти украинские гимнастки, ставшие звездами в советское время, не только коллекционировали медали, но и сводили с ума мужчин. Партийные деятели СССР, Фидель Кастро, Ив Монтан и звезды футбола не могли устоять перед их красотой. Но яркая внешность не всегда гарантировала счастье в личной жизни.

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OBOZ.UA собрал истории главных украинских красавиц, которые приносили награды сборной Советского союза и разбивали сердца.

ПОЛИНА АСТАХОВА – МЕЧТА ПОЛИТИКОВ

Астахова пришла в спортивную гимнастику по нынешним меркам поздно – только в 13 лет она записалась на секцию в Донецке. Но очень быстро прогрессировала и семь лет спустя выступила на Олимпиаде-1956, где стала чемпионкой в команде. В общей сложности на ее счету 10 олимпийских медалей, 5 из которых – золотые. Полина считалась самой красивой гимнасткой своего времени.

Стройной блондинкой восхищались любители гимнастики по всему миру. В западных СМИ ее называли "Русской березкой". А на Олимпиаде-1960 в Риме очарованные итальянские журналисты даже сравнивали ее с Мадонной.

В любви к волшебной украинке без стыда признавался команданте Фидель Кастро, который во время турне по Кубе задаривал Полину и других сумками из крокодиловой кожи. Кастро даже приезжал в Москву, чтобы увидеть самую изящную гимнастку того времени. Когда Фидель узнал, что Полина в Киеве, то без раздумий махнул туда.

Яркая красота Астаховой сводила с ума мужчин. Однажды на правительственном приеме на туфельку гимнастки капнули крем от пирожного. Так один из руководителей Украины наклонился и вытер его рукавом своего пиджака.

Глава СССР же Брежнев, когда видел спортсменку, постоянно пытался поцеловать. Однажды городу Киеву вручался очередной орден, и Астахова поручили произнести речь перед генсеком. Брежнев вышел к ним, хорошо "приняв на грудь": "Я начала: "Дорогой Леонид Ильич!" А он посмотрел на меня и вдруг перебил: "Да я же тебя знаю!" Ты - гимнастка, русская березка. собиралась говорить? Да брось ты! Давай-ка я тебя лучше поцелую..."

Но тяжелые тренировки отрицательно сказывались на здоровье Астаховой. Из-за проблем с сердцем ей пришлось поставить крест на карьере и стать тренером. Именно Астахова готовила к первому международному старту Лилию Подкопаеву. Полина прошла через два развода и воспитала дочь.

Личная жизнь чемпионки, несмотря на завидную красоту, не сложилась. По словам Астаховой, потому, что все время ей было некогда. Для нее была только гимнастика. Что такое дом, она узнала только на пенсии. И просто обожала своего внука Сергея. А вот последние годы жизни в Киеве страдала от астмы и забвения.

К сожалению, на пенсии о титулованной красавице забыли. Она жила бедно, болела и вынуждена была продать большую часть своих наград, чтобы выжить. Когда о бедах гимнастки узнали в благотворительном фонде Подкопаевой, то поспешили на помощь. Но в августе 2005 года первая красавица СССР умерла от пневмонии в 68 лет и была похоронена в Киеве на Байковом кладбище.

ЛЮДМИЛАЯ ТУРИЩЕВА – "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ"

Людмилу Турищеву считали железной леди спортивной гимнастики. Можно было позавидовать не только ее внешности, но и крепким нервам и отточенной технике. Не зря она была капитаном сборной СССР. В 1975 году на Кубке мира в Лондоне она выполняла упражнения на разных брусьях, которые были плохо закреплены и развалились после ее финального соскока. Людмила покинула помост, даже не обернувшись.

Очаровательная гимнастка сияла на трех Олимпиадах — с 1968 по 1976 год, завоевав 9 медалей, четыре из которых были золотыми. На последних Играх в Монреале Турищева познакомилась с легендарным советским спринтером, двукратным олимпийским чемпионом Валерием Борзовым.

По словам Борзова, заочно они были знакомы давно: читали друг о друге, видели по телевизору. Но лично познакомились на Олимпиаде благодаря тренеру: "Он как-то подошел ко мне и сказал: "Валерия, обрати внимание: вот та девушка еще не замужем, но серьезна". Именно такую я и хотел себе найти".

После года общения титулованные спортсмены поженились и вместе уже больше 47 лет: "Кажется, Людмила Ивановна первая мне намекнула: мол, пора уже "вносить предложения". Потому что я увлекался спортом, а о тех "предложениях забыл…"

"За что я полюбила Борзова? За честность, спокойствие, уверенность в своих силах и голубые глаза. Мы познакомились задолго до Олимпиады. Но тогда встречались очень редко. Из-за постоянных тренировок и соревнований не хватало времени даже на обучение", - вспоминала Турищева.

"А вот там, в Монреале, я уже точно знала, что по окончании Игр завершу свои спортивные выступления. Поэтому, когда Валерий предложил пойти в кино (в поселке был кинотеатр), я подумала: "А почему нет?" и началось. Потом мы встретились еще раз, долго говорили.

После завершения карьеры Турищева и Борзов осели в Киеве, Людмила стала тренером, защитила диссертацию кандидата педагогических наук, а затем в течение девяти лет возглавляла Федерацию гимнастики Украины. Дочь Татьяна живет с мужем и тремя сыновьями в Торонто.

МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА – ЛЮБИМАЯ КАСТРО

Надо сказать, что Фидель Кастро обладал большой слабостью к советским гимнасткам. Или даже – к украинским. Среди них – одесситка Маргарита Николаева. В 1960 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике в команде и опорном прыжке, удивляя зрителей своими сложными программами, а в 1961 году вместе с командой отправилась в турне по Америке.

После командной встречи с США советские спортсменки уже собирались возвращаться домой, но самолет неожиданно развернули в сторону Кубы. Оказалось, что с главой СССР Никитой Хрущевым связался сам Фидель Кастро с просьбой устроить гастроли гимнасток на Острове Свободы. И больше команданте нравилась Николаева, которой он подарил собственный бюст, диплом и фотографии с автографами.

"Кастро даже пригласил ее на конкурс красоты "Мисс Куба", но принять в нем участие было невозможно", – позже признался мужчина спортсменки, мастер спорта по акробатике Юрий Николаев, который после работы даже разучивал с Ритой самые сложные элементы, когда она осталась без тренера . А вот Маргарита об отношениях с кубинским вождем рассудительно не рассказывала.

Маргарита почти наверняка уехала бы еще на Олимпиаду-1956 в Австралию, но после Спартакиады узнала, что беременна. Вместо участия в Играх Маргарита стала мамой, но быстро вернулась в форму, начиная тренироваться еще на прогулках с ребенком. В 1958 году Николаев пригласили на сбор в Москву, где она поразила тренеров опорным скачком "влет", который на тот момент не выполняли женщины, и со скачком фляком из бревна.

"Николаева была великолепна! Ее опорный скачок – настоящий полет. Чтобы его качественно выполнить, нужна сила, а Рита при этом сумела добиться и грациозности, и мягкости исполнения. Этот скачок производил потрясающее впечатление", – восхищался украинкой двукратный чемпион мира по стенам. Никандров.

Николаева собиралась принять участие и в Олимпиаде 1964 года, а чтобы подтянуть форму и результаты обратилась за помощью к известному украинскому специалисту Юрию Тихонову. Для подготовки и постановки программ были привлечены акробаты и хореографы оперного театра. Но за полтора месяца до соревнований у Маргариты произошло нападение аппендицита. На Олимпиаде пришлось поставить крест.

А спустя годы анализ показал, что такие "продвинутые" элементы, как в программе Николаевой, мировые лидеры начали выполнять только в начале 70-х. А одесситка завершила карьеру в 31 год и начала тренировать. Также у Маргариты была за плечами актерский опыт – еще во время спортивной карьеры она начала сниматься в фильмах у Евгения Матвеева.

НАТАЛИЯ КУЧИНСКАЯ – НАЧЕРЕННАЯ МЕХИКО

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и самая красивая спортсменка Олимпиады-1968 Наталья Кучинская родилась в Ленинграде, но совсем юной переехала в Украину, где нашла своего тренера и прожила более 20 лет. Имея внешность, очаровывающую мужчин, она покорила даже известного французского актера и шансонье Ива Монтана.

Первой тренершей Натальи невольно стала мать Екатерина Яковлевна, которая была одной из основательниц местной школы художественной гимнастики. Однако для "художницы" дочь была слишком усидчива, и мама отвела ее на спортивную гимнастику к Лазарю Зацаренному. Такое сотрудничество дало результат на чемпионате СССР 1965 года, где 16-летняя школьница выиграла "золото" в абсолютном первенстве.

В 1966 году в поисках лучших условий воцарился перевоз Кучинска в Киев. Однако в украинской столице спортсменке не смогли найти жилье. Наталье с тренером пришлось гулять по югу Украины, пока они не финишировали в Одессе. Но через месяц упорных тренировок Зацарен без предупреждения эмигрировал в Израиль.

К счастью, на девушку обратил внимание Владимир Смирнов – тренер легендарной олимпийской чемпионки Полины Астаховой, который вернул гимнастку в Киев и начал готовить к чемпионату мира-1966 в Дортмунде. А в Германии Наталью ждал настоящий триумф! 17-летняя гимнастка сенсационно затмила всех, выиграв три "золота" в личных видах программы – в свободных, на бревне и брусах. До Кучинской никто из гимнасток не добивался таких побед в столь юном возрасте.

Даже знаменитый французский шансонье и актер Ив Монтан, включив телевизор во время ЧМ-1966, на полтора часа прилип к экрану. Свободные упражнения как раз выполняла 17-летняя Наталья, и Монтан был удивлен великолепной техникой и удивительной грацией Наталии: "Я никогда не видел девушки такой удивительной красоты".

Прекрасная Кучинская, не смотря на падение из брусьев в первый день, стала героиней Олимпиады-1968 в Мехико и была названа "невестой" мексиканской столицы. Правда, когда к Кучинской пришли представители оргкомитета, то успели ее испугать, что по древним преданиям, самую красивую девушку выбирают, чтобы принести в жертву богам. Но это была шутка.

На следующее утро ее фото появилось во всех газетах, художники рисовали ее портреты, а на местном телевидении по просьбе зрителей крутили фильм "Натали", снятый после чемпионата мира в Дортмунде. Это вдохновило гимнастку, которая во второй день соревнования совершила невозможное и после ужасной ошибки взяла "бронзу" в многоборье, а затем выиграла "золото" на колоде и привела к победе команду, фантастически выполнив все свои упражнения.

Наталья влюбила в себя всех мужчин Мексики, включая сына президента страны, сделавшего ей предложение прямо на олимпийском бале. Он обещал ей роскошную жизнь, но шокированная чемпионка вежливо отказалась. В Союз Кучинская вернулась звездой, однако постоянные травмы мешали учить новые сложные элементы, и мотивации девушке не хватало, поэтому в том же 1968-м она завершила карьеру.

После выхода из большого спорта "невеста Мехико" тренировала гимнасток в Киеве, окончила институт физкультуры, а когда СССР начал разваливаться, уехала работать в Японию. Но потом захотелось домой. Наталья была замужем за бизнесменом Александром Котляром. То ли он вел свои дела не совсем легально, то ли перешел дорогу кому-то влиятельному, но в середине 80-х человек на несколько лет попал за решетку по экономической статье, и брак распался.

Выйдя на свободу, Котляр эмигрировал в США, где смог организовать свое дело. А когда Кучинская оказалась в опасности, пришел ей на помощь. 1989 во время поездки в Ялту на Наталью напали местные бандиты и требовали большой выкуп. Столь большой суммы ни у самой гимнастки, ни у ее семьи не оказалось, потому пришлось обратиться за помощью к бывшему мужу.

Узнав о случившемся, Котляр связался с бандитами и вытащил Кучинскую. Когда Наталью отпустили, он снова сделал ей предложение, и спортсменка согласилась переехать с ним в США. В Иллинойсе мужчина помог ей открыть свой гимнастический клуб International Gymnastics Gym.

ИРИНА ДЕРЮГИНА – ЕДИНАЯ ДВОРАЗОВАЯ В СОЮЗЕ

Легенда украинской и мировой художественной гимнастики считалась одной из самых красивых спортсменок Советского Союза. Эффектная брюнетка в 19 лет стала абсолютной чемпионкой мира, повторив это достижение через два года, чего больше не удавалось ни одной представительнице СССР. К сожалению, "художниц" пустили на Олимпиаду только в 1984-м, когда киевлянка уже завершила карьеру. Но и без олимпийских наград Дерюгина оставила свой яркий след в истории спорта.

Выработать собственный стиль Ирине помогли мама Альбина Дерюгина и четыре года занятия в хореографическом училище. В 14 лет Ирина решила завязать с хореографией и перебраться в набирающую популярность гимнастику в СССР.

Семейный тандем оказался очень успешным. Хотя все медальные постановки рождались в жарких спорах матери и дочери, ведь обе по нраву были лидерами. Но в сложные минуты миротворцем выступал отец Ирины. Говорят, Иван Константинович всегда находил правильные слова и жене, и дочери.

В течение пяти лет – с 1975 по 1979 – украинка лишь однажды позволила сопернице обыграть себя и на внутренних турнирах СССР, и на международных. Ирина обладала грациозностью и пластичностью, которой так не хватало атлетическим оппоненткам. Это было невероятное доминирование.

И чем больше медалей было в активе грационной киевлянки, тем росла "гора" разбитых мужских сердец. Хотя сама Ирина говорила, что никогда не считала себя красивой. Завоевать красавицу удалось обладателю "Золотого мяча", легенде киевского "Динамо" Олегу Блохину. Ключевую роль здесь играли Альбина Николаевна и тяжелая травма. Ирина восстанавливалась после разрыва крестообразных связок, и ее мама настояла, чтобы она посоветовалась с Блохиным, недавно вылечившим подобную травму.

В 1980 году Дерюгина вышла замуж за нападающего сборной СССР, а в 1982 завершила карьеру. Вскоре у пары родилась дочь Ирина, но после 19 лет брака спортсмены развелись. Ведь после развала Союза Дерюгина осталась работать с матерью в Украине, а Блохин готовил футболистов в Греции.

Но бывшая чемпионка нашла себя на тренерском поприще. Ирина Ивановна готовила победительниц и призеров Олимпиад и чемпионок мира. Также однажды в интервью Дерюгина призналась, что после развода с Блохиным 10 лет прожила в браке с другим мужчиной, но не хочет об этом вспоминать. А недавно возглавила Украинскую федерацию гимнастики.

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