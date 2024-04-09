Дохозяйничались: подвалы многоэтажек оккупированного Донецка кишат крысами. Видео

В Донецке, оккупированном страной-агрессором Россией с 2014 года, пожаловались на нашествие крыс в подвалах и подъездах жилых домов. Горожане плачутся, что во многих дворах дворники вообще не работают, поэтому подвалы завалены мусором, а крысы забегают в подъезды и практически не бояться людей.

На проблему обратили внимание даже пропагандисты так называемой "ДНР". Один из телеканалов оккупантов снял сюжет об ужасных условиях в Пролетарском районе Донецка.

Осторожно, видео пророссийских пропагандистов!

Екатерина, жительница оккупированного города, рассказала, что от грызуна "отбивалась" на одном из верхних этажей своего дома. Она с мужем била крысу веником и распыляла "Дихлофос", крыса пыталась прыгать на людей. "Но мы успешно ее где-то до седьмого этажа согнали", – сказала женщина.

Пропагандисты отметили, что мусор из многих дворов Донецка вообще не вывозят. Жители говорят, что дворников нет, а они якобы сами убирают на территории. Однако заваленные хламом подвалы люди не расчищают.

"Хорошо, а куда выбрасывать его?.. Баки полные. Куда мне его выносить: на улицу или под баки высыпать?" – удивился житель оккупированного города Юрий.

Представители ЖЭК утверждают, что периодически рассыпают отраву для крыс, но жильцы говорят, что подобного не видели.

"Сейчас задержки просто. Из-за того, что людей не хватает... Проблему будем решать по мере возможности", – сказал сотрудник одного из донецких ЖЭК.

Жители рассказали пропагандистам, что особенно бояться те, кто живет на первом этаже. Они опасаются, что скоро грызуны проберутся в их квартиры.

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