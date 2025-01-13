Дочь убитой требует 15 млн компенсации, а мать Зинченко верит, что его отпустят: как проходит заседание по делу Фарион. Фото и видео

В понедельник, 13 января, во Львове суд начал рассматривать по существу дело об убийстве общественного деятеля Ирины Фарион. Дочь Фарион София Особа требует от обвиняемого Вячеслава Зинченко моральную компенсацию в размере 15 миллионов гривен, а его мать верит, что сына выпустят на свободу.

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Об этом сообщает "Эспрессо Запад". Там добавили, что в случае выплаты компенсации деньги будут переданы Вооруженным силам Украины.

Известно, что на заседании присутствуют обвиняемый Вячеслав Зинченко и его адвокаты – Игорь Сулима и Юрий Немировский, а также дочь Фарион София Особа и адвокат пострадавшей Наталья Романник.

"София Особа подала гражданский иск о возмещении морального вреда. В случае выплаты компенсации средства будут переданы на ВСУ, в частности бригаде, где служил ее муж Василий Особа, погибший на передовой. Об этом София сообщила журналистам в зале суда", – говорится в сообщении.

Мать обвиняемого Елена верит, что ее сына выпустят. Она рассказала, что с начала января имеет возможность общаться с ним по телефону один раз в неделю. Их разговоры длятся 15 минут.

Во время заседания Зинченко задали вопрос, согласился бы он на обмен Россией, если решение суда будет не в его пользу и ему дадут пожизненный срок. Обвиняемый ответил, что не согласится.

В свою очередь адвокат Зинченко требовал шлем или иную защиту для обвиняемого во время его перевозки в автозаке и перевода в зал суда. По словам защиты, это связано "с конкретными угрозами убийства подзащитного".

Судьи отправились в совещательную комнату.

Напомним, в начале января стало известно, что суд продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко. Юноша пробудет под стражей еще 60 суток, то есть до 4 марта 2025 года включительно (без альтернативы залога).

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля языковед и бывший народный депутат Украины Ирина Фарион скончалась в больнице. Незадолго до этого на ее жизнь было совершено покушение, в результате выстрела пуля попала в голову.

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