Добровольцы стали первым щитом в войне с российским агрессором, – Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил защитников Украины с Днем добровольца. Он отметил огромный вклад добровольческих подразделений в сохранение нашего государства и подчеркнул их мужество и героизм, в частности, в начале войны.

Об этом говорится в поздравлении Порошенко, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

"14 марта 2014 года сотни Самообороны Майдана отправились на тренировочную базу в Новые Петровцы под Киевом, а затем – на фронт. Впоследствии к ним присоединились и другие. Учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты со всех уголков нашей страны не имели военной подготовки, но имели Украину в сердце и желание защитить ее. Бесстрашные, мужественные, сильные и отважные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором", – написал пятый президент.

Порошенко призвал украинцев отдать дань почтения бойцам-добровольцам, которые защищают Украину на протяжении всех лет войны и вспомнить тех из них, кто отдал за родину жизнь.

"Низкий поклон и искренняя благодарность каждому мужчине и каждой женщине, которые защищали Украину тогда и защищают украинскую землю сейчас. Вечная память павшим. Честь и слава живым. Слава Украине! Героям ее слава!" – написал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко добился от организаторов мирового экономического форума в Давосе исправления досадной ошибки: в обнародованном к 8 марта перечне 6 женщин, которые изменили мир, они назвали княгиню Ольгу основательницей России. После обращения Порошенко соответствующее утверждение было удалено.