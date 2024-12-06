'Добро всегда побеждает зло': в ГУР показали трогательное видео с признанием детей военных в День св. Николая. Видео

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало трогательное поздравление по случаю Дня Вооруженных сил Украины и Дня святого Николая. В видеоролике дети военнослужащих рассказывают о своих родителях – супергероях ВСУ, обладающих особыми способностями.

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Они лечат, управляют самолетами и танками, управляют дронами, проявляют невероятную скорость и всегда делают все возможное и невозможное, чтобы защитить своих детей и всех украинцев от зла. Разведчики отмечают, что в этот день дети особенно верят в сказку, где добро всегда побеждает. Однако в реальности зло намного жестче.

И для того чтобы преодолеть это зло, Вооруженные силы Украины превращают веру в ежедневную борьбу. Объединенные общей целью, они борются за мир, где зло не будет иметь никакого шанса.

"В нашей истории добро побеждает не потому, что так написано в книге, а потому, что каждый солдат, медик и танкист добывает эту победу своими руками. Путь к победе начинается с детской веры и заканчивается борьбой, которую ведем мы, взрослые. Мы разные – на земле, в небе, на море. Но мы единственные в своей цели: однажды зло должно упасть и оно упадет. С Днем Вооруженных сил Украины", – говорится в поздравлении.

Ранее президент Владимир Зеленский 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, поздравил украинских защитников с профессиональным праздником. Он отметил героизм воинов ВСУ и отметил их государственными наградами.

Напомним, что 6 декабря отмечают День Вооруженных Сил Украины. Дата приурочена прежде всего к принятию в 1991 году Закона "О Вооруженных Силах Украины". Однако мало кто знает, что именно 6 декабря 1919 состоялось начало Первого зимнего похода армии УНР. Подробнее об истории праздника рассказывает OBOZ.UA.

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