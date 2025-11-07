Добро в каждом пакетике: как 'Мономах' помогает переселенцам

Даже маленькая чашка горячего чая может согреть сердце. Во времена, когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, важно не только помогать финансово, но и показать, что о них помнят. Именно с такой целью компания "Мономах" запустила новый социальный проект помощи ВПЛ.

"Приехала из Луганской области, устроилась здесь, работаю. Как началась война – приехала сюда. Инициатива очень хорошая, и мы благодарны, что нам помогают. Поделюсь с родными – будем чай пить, кофе", – рассказывает одна из получательниц помощи.

Для переселенцев такие пакеты – не просто набор продуктов. Это частичка домашнего уюта, воспоминание о спокойных временах и вера в то, что страна не оставляет своих. "Мы недавно приехали в Киев и еще ничего такого не имеем. Живем с семьей дочери: двое маленьких детей, зять, и я с ними. Холодно стало вообще – сейчас чай и кофе очень-очень нужны, чтобы согреться", – делится другая участница инициативы.

Новый социальный проект от АО "Мономах" – это волонтерская помощь переселенцам. Компания не ограничивается одноразовыми акциями. По словам соучредителя бренда Тараса Барабаша, идея родилась внутри компании как ответ на многочисленные обращения от людей, которые вынужденно покинули свои дома.

"Мы решили объединить такие обращения в одну волонтерскую программу и оказывать поддержку системно, передавая чай и кофе в городки переселенцев, расположенные в Киевской области. Рассчитываем ориентировочный запас на семью из нескольких человек в месяц. Продукцию фасуют, доставляют и передают переселенцам наши работники на волонтерских началах", – объясняет пан Тарас.

Основанная в 1991 году, компания "Мономах" сегодня является ведущим украинским производителем чая и кофе. Благотворительные инициативы здесь считают необходимой составляющей социально ответственного бизнеса, поэтому всегда направляли ресурсы на такие проекты. Помощь детским домам, больницам, школам, а затем – поддержка военных и тех граждан, которые пострадали от войны. С 2022 года компания активно помогает ВСУ, социально уязвимым слоям населения и поддерживает местную громаду.

"Сегодня корпоративная социальная ответственность приобретает новые черты. Мало быть ответственным работодателем или налогоплательщиком. Важно инициировать собственные благотворительные проекты, которые поддерживают социально незащищенные слои населения", – подчеркивает соучредитель компании.

Для команды "Мономах" помощь – не только о финансовой поддержке. Это о человечности, единстве и доверии. Работники компании лично приобщаются к фасовке и доставке пакетов, общаются с переселенцами, чтобы услышать их истории и понять потребности.

"Людям важна не только наша продукция, но и внимание. Приятно чувствовать, что о них не забывают, заботятся. Ведь мы все – украинцы. И заботясь друг о друге, становимся сильнее", – отмечает Тарас Барабаш.

Также компания рассматривает возможность партнерства с волонтерскими организациями, чтобы обеспечить чаем пункты несокрушимости, больницы и учебные заведения.

То, что для кого-то является обычным пакетом с чаем и кофе, для других – символ заботы, тепла и поддержки. И каждый такой набор от "Мономах" – проявление человечности, которая согревает даже в самые холодные времена.