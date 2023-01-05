До возобновления движения еще далеко: появилось свежее спутниковое фото Крымского моста

Взрыв на Крымском мосту, который связывает временно оккупированный украинский полуостров и РФ, произошел почти три месяца назад, 8 октября. С тех пор на переправе ведутся ремонтные работы.

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Свежее спутниковое фото опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик (Brady Africk). Снимок датирован 3 января.

Судя по нему, до возобновления полноценного движения по Крымскому мосту еще далеко.

"Крымский мост был поражен почти три месяца назад и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", – написал Эфрик.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин проехался на авто по незаконно построенному Керченскому мосту, заслушав доклад о его ремонте после масштабного взрыва. Пропагандисты выпустили этот сюжет 5 декабря – в день новой ракетной атаки ВС РФ по Украине.

В сети российского диктатора подняли на смех из-за выбора транспорта, а в Кремле даже вынуждены были оправдываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре стало известно, что Крымский мост до сих пор нуждается в ремонте, но россияне традиционно уверяли, что работы "идут по плану".

А в разведке Британии говорили, что ремонт затянется до сентября 2023 года.

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