До слез. Пилоты совершили посадку в поле, чтобы дать конфеты мальчику, махавшему им флагом Украины

В сети появилось видео, как украинские пилоты совершили посадку посреди поля, ради того, чтобы угостить мальчика конфетами. Дело в том, что юный украинец приветствовал защитников сине-желтым флагом, встречая их с боевой задачи.

Роликом поделился волонтер под ником Алекс Бонд. "Этот мальчик всегда встречал вертолеты с флагом, желал им удачи и вернуться живыми. Однажды они приземлились перед его домом", – говорится в сообщении.

Издание Буквы распространило ролик в Instagram, где комментаторы не стали сдерживать эмоций:

"Представьте воспоминания этого ребенка на всю жизнь. Как он это будет потом рассказывать: "Я! В поле! Два вертолета! Конфеты!"

"Без слез невозможно смотреть…Дай Бог сил нашим защитникам. Вот чем украинцы отличаются от наших соседей... Нация в сердце".

"От этого видео понимаешь какая это – украинская нация! Светлая и сильная одновременно. Потому что главное не то, в какой ситуации мы находимся, а то, что мы с ней делаем".

"Наши воины – лучшие. Представляю, какой мальчик теперь счастлив. Это же такое воспоминание на всю жизнь".

"Почему это невозможно смотреть без слез??? Украинские мужчины-защитники лучшие!!! Боже, храни таких юных и сознательных патриотов! Сердце щемит от таких видео и моментов".

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