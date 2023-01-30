До последнего пытался увести самолет от домов: в Донецкой области погиб командир авиационной эскадрильи Даниил Мурашко. Фото

27 января вражеский истребитель нанес сокрушительный удар по боевому самолету командира авиационного звена авиационной эскадрильи 299 бригады тактической авиации майора Данила Мурашко. Понимая, что терпит бедствие, пилот до последней секунды пытался увести свой самолет от жилых зданий поселка Шабелевка, и погиб как герой.

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Об этом рассказали побратимы из его бригады в эпитафии, опубликованной на Facebook. Об отваге и преданности присяге украинского военного вспоминают с теплотой и признательностью.

"С первого дня полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации Данил Мурашко добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих", – рассказывают они об офицере.

С 24 февраля 2022 по 27 января 2023 года Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника.

"Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника. За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней", – указано в сообщении.

Прощание с выдающимся пилотом состоялось 30 января. Мурашко представлен к награде "Герой Украины" посмертно.

Трижды слава и вечная память украинскому герою!

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб 22-летний уроженец Херсонской области Анатолий Лапутин. Украинский защитник только начинал жить, вынашивал планы и мечты, которым, увы, не суждено было осуществиться.

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"Мир стал пустее без тебя. Ты должен мне еще несколько писем и сборник рассказов. До встречи, друг, на том конце", – пронзительно простилась с ним его подруга с ником Тата Кеплер.

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