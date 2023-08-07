До конца года Украина запустит производство 155-мм боеприпасов стандарта НАТО, – Камышин

Украина наращивает производство боеприпасов, которые сегодня с бешеной скоростью военные тратят на фронте. Только за июль 2023 года страна изготовила более чем вдвое больше минометных и артиллерийских боеприпасов, чем за весь прошлый год, а к концу текущего года будет запущено производство 155-мм боеприпасов стандарта НАТО.

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Об этом в интервью The Wall Street Journal сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он отметил, что сегодняшний показатель свидетельствует скорее не о том, как много Украина производит сейчас, а о том, как мало она выпускала раньше, поскольку еще за год до вторжения наше государство вообще не производило боеприпасов.

По словам министра, конкретные цифры засекречены, но пройдут годы, прежде чем Украина сможет производить достаточно боеприпасов для удовлетворения текущих потребностей.

Камышин уточнил, что сегодня на поле боя украинские бойцы потребляют боеприпасы со скоростью около 90 тысяч снарядов в месяц.

Министр побывал на десятках заводов с целью ускорить производство и был удивлен, что на второй год войны некоторые из них не работают круглосуточно или в выходные дни. Он убежден, что в условиях военного положения все должны работать 24/7.

Камышин добавил, что оборонная промышленность Украины может послужить двигателем восстановления экономики и обеспечить ее безопасность после войны.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине сейчас активно налаживается работа по собственному производству вооружения. Долгое время эта отрасль не была в приоритете, а сейчас сдвинулась с мертвой точки.

Данилов отметил, что предприятия военно-промышленного комплекса как государственной формы собственности, так и частной формы собственности набирают обороты. С мертвой точки сдвинулась, в частности, программа по производству боевых беспилотников, боеприпасов, а также ракетная программа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по словам Данилова, Украина имеет полное право использовать вооружение, созданное собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ. В то же время Силы обороны согласно договоренностям не могут применять для таких ударов вооружения стран партнеров;

– в Украине наращивают производство бомб, напечатанных на 3D-принтере. Воины сил обороны уже используют на фронте самодельные бомбы.