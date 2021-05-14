До +28 и дожди: появился прогноз погоды в Украине на выходные

На выходных, 15-16 мая, в Украине ожидается теплая, почти летняя погода. Однако в некоторых регионах ее несколько испортят дожди и грозы.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в F acebook синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу осадков следует ожидать на западе и севере Украины, а в воскресенье – снова на западе, юге и местами на Харьковщине.

В остальных областях существенных осадков 15-16 мая не предвидится. Ветер будет юго-западным с переходом в воскресенье на юго-восточный, небольшой или умеренный. Исключение составляют западные области – там он станет порывистым.

"Почти лето придет выходные на восток Украины, там прогнозируется +25...+28 градусов. В центральной части +20...+25 градусов. На севере в течение дня +18...+23 градуса. В южной части Украины + 22...+27 градусов, на Одесщине +20...+24 градуса. В западных областях +16...+22 градуса", – написала Диденко.

Что касается Киева, то там в субботу, 15 мая, также пройдет дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +19...+21 градус.

В воскресенье, 16 мая, в столице будет сухо. Температура может колебаться в пределах +21...+23 градусов. Однако уже 17 мая в городе снова задождит и немного похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 14 мая, в большинстве регионов Украины также установилась дождливая погода, местами с грозами. Осадки вызывают фронтальные системы, связанные с циклоном "Каи". В то же время в некоторых областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.